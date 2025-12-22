साइबर ठगी का शिकार हुए लोगों को मिली बड़ी राहत, पुलिस ने बैंक से वापस कराए रुपये
सिद्धार्थ नगर में साइबर ठगी के शिकार हुए लोगों को बड़ी राहत मिली है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बैंक से उनके रुपये वापस कराए हैं. साइबर सेल ने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। साइबर ठगी का शिकार हुए दो बैंक उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पुलिस की सक्रियता और बैंक से बेहतर समन्वय के चलते दोनों उपभोक्ताओं की कुल 48 हजार 900 रुपये की ठगी गई धनराशि वापस करा दी गई। यह सफलता मिश्रौलिया थाना पुलिस टीम को मिली है।
मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के ग्राम गौरडीह निवासी चन्द्रभान पुत्र मोती ने 25 जुलाई को साइबर अपराध से संबंधित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि उनके बैंक खाते से एइपीएस के माध्यम से 34 हजार 900 रुपये की अवैध निकासी कर ली गई।
वहीं, इसी गांव की सुभावती पत्नी जगदीश ने 25 अक्टूबर को दर्ज कराई गई शिकायत में बताया कि उनके खाते से 14 हजार रुपये की साइबर ठगी की गई है। दोनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस जांच में जुट गई।
प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में उपनिरीक्षक रामदरश यादव और प्रभारी साइबर सेल श्याम कन्हैया दूबे की टीम ने संबंधित बैंक स्टेट बैंक आफ इंडिया से समन्वय स्थापित किया। तकनीकी जांच और आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ठगी गई पूरी धनराशि वापस कराई गई।
रविवार को दोनों उपभोक्ताओं को थाने बुलाकर बैंक के माध्यम से लौटाई गई राशि से संबंधित अभिलेख सौंपे गए। अपनी रकम वापस पाकर उपभोक्ताओं ने पुलिस टीम का आभार जताया। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते कार्रवाई कर धनराशि वापस कराई जा सके।
