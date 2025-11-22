सावधान! शादी का कार्ड भेजकर ठग रहे साइबर जालसाज, APK फाइल भेजकर खींच रहे मोबाइल डेटा

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। लगन के मौसम में साइबर जालसाज नए तरीके से लोगों को निशाना बना रहे हैं। जिले में पिछले एक माह के भीतर 15 से अधिक ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें आरोपितों ने व्हाट्सऐप पर शादी का निमंत्रण बताकर एपीके फाइल भेजी। लोग इसे सामान्य निमंत्रण समझकर जैसे ही खोलते हैं, फाइल उनके मोबाइल में जम जाती है और जालसाज उनका पूरा डेटा खींच लेता है। डेटा कब्जे में आने के बाद ठग पीड़ित के ही नंबर से उसके परिचितों को संदेश भेजकर धन हड़पने की कोशिश करते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कई पीड़ितों ने बताया कि उन्हें तब पता चला जब उनके परिचित फोन कर पूछने लगे कि उनके नंबर से अजीब-गरीब संदेश क्यों भेजे जा रहे हैं। शोहरतगढ़ के एक व्यक्ति ने बताया कि उन्हें शादी का कार्ड बताकर भेजी गई एक फाइल सामान्य लगी, पर जैसे ही डाउनलोड की, उनका पूरा डेटा किसी दूसरे के पास पहुंच गया।

इसके बाद उनके परिचितों के नंबर पर लगातार अजीब फाइलें जाने लगीं। साइबर थाने के विशेषज्ञ ने बताया कि पिछले दिनों आए मामलों में यही तरकीब सबसे अधिक देखी गई है। ठग सामान्य लिंक के बजाय एपीके फाइल भेजते हैं, जिसे खोलते ही मोबाइल पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं।