संवाद सूत्र, बढ़नी। भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 50वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों ने बड़ी कार्रवाई की है। त्रिलोकपुर चौकी के जवानों ने बढ़नी-पचपेड़वा मार्ग पर बोलेरो से 3.85 क्विंटल चाइनीज लहसुन बरामद किया। इस दौरान वाहन में सवार तीन लोगों को हिरासत में लेकर बरामद लहसुन और वाहन सहित कस्टम कार्यालय बढ़नी के सुपुर्द कर दिया गया।

बढ़नी-पचपेड़वा मार्ग पर त्रिलोकपुर चौकी के निकट एसएसबी के जवान नियमित जांच कर रहे थे। इसी दौरान बढ़नी की ओर से पचपेड़वा जा रही एक बोलेरो को रोककर तलाशी ली गई। वाहन में लदा सामान देखकर जवानों ने चालक और उसमें सवार लोगों से पूछताछ की। हालांकि, वे सामान के संबंध में कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दे सके।