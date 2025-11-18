सिद्धार्थनगर में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को परोसा गया दूषित खाना, एक घंटे बाद पहुंचे खाद्य अधिकारी; जांच शुरू

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद के लिए रेस्टूरेंट से भेजा गया लंच पैकेट दूषित निकला। मटर-पनीर की सब्जी से बदबू आ रही थी। कैबिनेट मंत्री के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) राजीव यादव ने इसकी शिकायत प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों से की।

मंत्री के पीआरओ ने आरोप लगाया कि सूचना देने के करीब एक घंटे तक इंतजार करने के बाद जब विभागीय अधिकारी नरेंद्र पहुंचे तो वह खाद्य पदार्थ का नमूना एकत्र करने में हीलाहवाली करते रहे। काफी दबाव पड़ने के बाद उन्होंने नमूना तो एकत्र किया, लेकिन उसकी सही जांच कराएंगे इसमें संदेह है। जबकि इसकी लिखित शिकायत भी की गई है।

कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के पीआरओ राजीव यादव ने आरोप लगाया कि बांसी में हुए कार्यक्रम के बाद मंत्री व सहयोगी स्टाफ के लंच (दोपहर का भोजन) करने की वहीं पर व्यवस्था थी। सिद्धार्थनगर के रेस्टूरेंट दिल्ली चाट भंडार से 35 पैकेट लंच सप्लाई करने का ऑर्डर दिया गया था।

नियम के अनुसार, कैबिनेट मंत्री को लंच देने से पहले अंगरक्षक ने उसको टेस्ट किया। अंगरक्षक ने मटर-पनीर की सब्जी खराब होने की शिकायत की तो तीन से चार अन्य स्टाफ ने भी टेस्ट किया। सब्जी के खराब होने की पुष्टि होने के बाद इसकी शिकायत प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग से की। जांच के नमूना के लिए दो लंच पैकेट लेकर रेस्टूरेंट पर गया, लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी नहीं आए।

कई बार फोन करने पर वह पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि इसे कैसे मान ले कि यह इसी रेस्टूरेंट से गया था। जब रेस्टूरेंट के स्टाफ ने पुष्टि की तो उन्होंने कहा कि नमूना को जांच में भेजने के लिए आधा-आधा किलो पनीर के चार नमूना लेना होगा। जब अधिकारियों से इस संबंध में वार्ता किया तो तब जाकर उन्होंने नमूना लिया।