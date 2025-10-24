यूपी में निकाली जा रही थी लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन शोभायात्रा, मुस्लिम महिलाओं ने फेंकी ईंट; हो गया बवाल

जागरण संवाददाता, शोहरतगढ़ । नगर पंचायत शोहरतगढ़ में गुरुवार की रात लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन शोभायात्रा के दौरान हुए विवाद ने पूरे कस्बे में तनाव का माहौल बना दिया। आरोप है कि शोभायात्रा पर मुस्लिम महिलाओं द्वारा ईंट फेंकी गई, जिसके बाद दोनों समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें एक महिला समेत दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान हसीना और सिराज के रूप में हुई है, जो दोनों गांधीनगर वार्ड के निवासी हैं।

जानकारी के अनुसार, नगर पंचायत क्षेत्र में विभिन्न वार्डों से मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और सरस्वती की प्रतिमाओं का विसर्जन जुलूस गाजे-बाजे और जयघोष के साथ निकाला जा रहा था। सभी प्रतिमाओं को श्रीरामजानकी मंदिर परिसर में एकत्र होना था। इसी क्रम में गांधी नगर वार्ड की शोभायात्रा जब मुस्लिम बहुल क्षेत्र से गुजर रही थी, तभी अचानक एक मुस्लिम महिला द्वारा ईंट फेंके जाने की चर्चा फैल गई। इससे शोभायात्रा में शामिल श्रद्धालु आक्रोशित हो गए और नारेबाजी करने लगे।

कुछ ही देर में स्थिति तनावपूर्ण हो गई और आक्रोशित लोगों ने शोभायात्रा को रोककर सड़क पर धरना देना शुरू कर दिया। भीड़ कार्रवाई की मांग पर अड़ी रही। सूचना मिलते ही सीओ बृजेश वर्मा और प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों की तत्परता और समझाने बुझाने से माहौल शांत हुआ। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर भीड़ को शांत कराया, जिसके बाद शोभायात्रा पुनः शुरू हुई और प्रतिमाओं का शांतिपूर्वक विसर्जन डोई नदी में किया गया।