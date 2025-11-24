Language
    अयोध्या में ध्वजारोहण को लेकर वाहनों का हुआ रूट डायवर्जन, 26 नवंबर तक रहेगा प्रभावी

    By Fz Khan Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:50 PM (IST)

    अयोध्या में ध्वजारोहण के कारण 26 नवंबर तक वाहनों का रूट डायवर्जन किया गया है। शहर में यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ रास्तों पर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हो सके।

    अयोध्या में ध्वजारोहण को लेकर रूट डायवर्जन।

    जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। श्रीराम मंदिर अयोध्या में प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम के मद्देनजर सिद्धार्थनगर जनपद से अयोध्या और लखनऊ की ओर जाने वाले भारी वाहनों पर रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों से यह व्यवस्था 23 नवंबर रात 11 बजे से लागू हुई, जो 26 नवंबर रात आठ बजे तक प्रभावी रहेगी।

    पुलिस ने लोहरौली बॉर्डर, थाना शिवनगर डिड़ई और माधव तिराहा सहित विभिन्न स्थानों पर तैनात पुलिसकर्मियों को रूट डायवर्जन से संबंधित स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

    भारी वाहनों को अब सीधे अयोध्या मार्ग पर जाने की अनुमति नहीं होगी। यह वाहन बलरामपुर जिले के उतरौला मार्ग से होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। पुलिस प्रशासन का कहना है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

    यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सभी वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से भेजा जा रहा है। अधिकारियों ने परिवहन संचालकों और चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित रूट का पालन करें, जिससे किसी प्रकार की असुविधा न हो।