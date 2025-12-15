Language
    आपूर्ति विभाग ग्राम पंचायतों में बनाएगा अन्नपूर्णा भवन, 4 करोड़ रुपये स्वीकृत

    By Vijay Kumar Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 05:59 PM (IST)

    सिद्धार्थ नगर में आपूर्ति विभाग ग्राम पंचायतों में अन्नपूर्णा भवन बनाएगा। इसके लिए सरकार ने 4 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इन भवनों का निर्माण होने से ...और पढ़ें

    आपूर्ति विभाग ग्राम पंचायतों में बनाएगा अन्नपूर्णा भवन।

    जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। सार्वजनिक स्थानों से उचित दर की दुकानों के संचालन के लिए 45 ग्राम पंचायतों में अन्नपूर्णा भवन बनवाए जाएंगे। एक अन्नपूर्णा भवन बनवाए जाने पर करीब साढ़े आठ लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। गांवों में भवन बनवाए जाने से श्रमिकों को काम भी मिलेगा और लोगों को कई सुविधाएं भी मिलेंगी।

    गांवों में संचालित उचित दर की दुकानों को अब अपने भवन मिलने लगे हैं। जनपद में 157 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अनाज वितरण भी किया जा रहा है। जनपद में कुल 1309 कोटे की दुकान संचालित हैं।

    इनसे करीब पांच लाख कार्डधारक अनाज प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश कोटेदार अपने घर अथवा किराए की दुकान से ही राशन (अनाज) का वितरण कर रहे हैं। इस कारण अधिकांश जगह कार्डधारियों को परेशानी उठाना पड़ती है।

    शासन स्तर से 45 अन्नपूर्णा भवन बनाने का लक्ष्य आपूर्ति विभाग को मिला है। पहली किस्त करीब सवा चार लाख रुपए ग्राम प्रधानों के निधि खाते में भेज भी दी गई है। सार्वजनिक स्थानों से अनाज आदि के वितरण होने से लोगों को कोटेदार के घर नहीं जाना पड़ेगा और गांव की राजनीति के वितरण पर असर नहीं पड़ेगा।

    गांव की राजनीति और रंजिश के कारण कोटेदार के दरवाजे पर न जाने वाले कार्डधारक परिवार भी अनाज आदि आसानी से ले सकेंगे। एक भवन बनाने में करीब साढ़े आठ लाख रुपये की लागत आ रही है। उस हिसाब से 45 भवनों को बनवाए जाने के लिए करीब चार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

    तहसीलवार भवनों की संख्या

    • नौगढ़- 10
    • इटवा- 8
    • बांसी- 11
    • डुमरियागंज- 8
    • शोहरतगढ़- 8

    क्या कहते हैं अधिकारी

    विभाग को 45 अन्नपूर्णा भवन बनाने का लक्ष्य मिला है। एक भवन पर करीब साढ़े आठ लाख खर्च होने का अनुमान है। पहली किस्त की धनराशि ग्राम प्रधान के निधि खाते में भेज दी गई है। जनपद में 1309 कोटे की दुकान है। जिसमें 157 भवन में वितरण भी हो रहा है। मनरेगा से करीब 80 भवन पर काम चल रहा है। जल्द 45 भवन पर भी काम चालू हो जाएगा। -देवेंद्र कुमार सिंह,जिला पूर्ति अधिकारी।