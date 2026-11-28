संवाद सूत्र, बढ़नी। एडीजी रामकुमार ने शनिवार को भारत-नेपाल के बढ़नी सीमा क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के अधिकारियों और जवानों से सुरक्षा संबंधी तैयारियों की जानकारी ली।

एडीजी ने एसएसबी के अधिकारियों के साथ संक्षिप्त बैठक कर सीमा पर निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने जवानों को सीमा पर सतर्कता बरतने और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए। साथ ही सीमा से होने वाले आवागमन पर निगरानी रखने को कहा।