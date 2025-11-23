सिद्धार्थनगर में विवाहिता से गैंगरेप, चार नाबालिग समेत 6 आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। परिचित से मिलने गयी एक विवाहिता से चार बाल अपचारी समेत छह व्यक्तियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। लोकलाज के भय से विवाहिता शांत रही। शुक्रवार को उसका भाई घर पहुंचा तो उसने रो-रोकर पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया और चारों बाल अपचारियों समेत छह आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार पीड़िता की होरिलापुर के एक नाबालिग से बातचीत होती थी। 12 नवंबर को घटना वाले दिन वह महिला के गांव आया और फोन पर उसे घर के पीछे बुलाया। उसने धमकी दी थी कि यदि वह नहीं आई तो वह घर में घुस जाएगा। पीड़िता जैसे ही मौके पर पहुंची, नाबालिग और उसके साथी जग्गी ने पहले बारी-बारी दुष्कर्म किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके बाद दोनों आरोपितों ने अपने अन्य मित्रों को बुला लिया। सभी ने एक-एक करके विवाहिता से दुष्कर्म किया और इस दौरान घटना का वीडियो भी बना लिया। पीड़िता ने बताया कि आरोपित लगातार यह धमकी देते रहे कि यदि उसने किसी को बताया तो वीडियो प्रसारित कर देंगे और उसे जान से भी मार देंगे।

डरी-सहमी पीड़िता ने दो दिन तक यह बात किसी से साझा नहीं की। शुक्रवार को जब उसका भाई दिल्ली से गांव लौटा, तब उसने सारी घटना बताई। भाई के साथ वह थाने पहुंची और पूरी जानकारी देते हुए तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म, धमकी व पाक्सो सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।