Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिद्धार्थनगर में विवाहिता से गैंगरेप, चार नाबालिग समेत 6 आरोपी गिरफ्तार

    By Mehndi Rizvi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 06:22 PM (IST)

    सिद्धार्थनगर में एक विवाहिता के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। चार नाबालिगों समेत 6 लोगों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। साथ ही वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते रहे। घटना के दो दिनों बाद विवाहिता ने सारी सच्चाई बताई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। परिचित से मिलने गयी एक विवाहिता से चार बाल अपचारी समेत छह व्यक्तियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। लोकलाज के भय से विवाहिता शांत रही।

    शुक्रवार को उसका भाई घर पहुंचा तो उसने रो-रोकर पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया और चारों बाल अपचारियों समेत छह आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस के अनुसार पीड़िता की होरिलापुर के एक नाबालिग से बातचीत होती थी। 12 नवंबर को घटना वाले दिन वह महिला के गांव आया और फोन पर उसे घर के पीछे बुलाया। उसने धमकी दी थी कि यदि वह नहीं आई तो वह घर में घुस जाएगा। पीड़िता जैसे ही मौके पर पहुंची, नाबालिग और उसके साथी जग्गी ने पहले बारी-बारी दुष्कर्म किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद दोनों आरोपितों ने अपने अन्य मित्रों को बुला लिया। सभी ने एक-एक करके विवाहिता से दुष्कर्म किया और इस दौरान घटना का वीडियो भी बना लिया। पीड़िता ने बताया कि आरोपित लगातार यह धमकी देते रहे कि यदि उसने किसी को बताया तो वीडियो प्रसारित कर देंगे और उसे जान से भी मार देंगे।

    डरी-सहमी पीड़िता ने दो दिन तक यह बात किसी से साझा नहीं की। शुक्रवार को जब उसका भाई दिल्ली से गांव लौटा, तब उसने सारी घटना बताई। भाई के साथ वह थाने पहुंची और पूरी जानकारी देते हुए तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म, धमकी व पाक्सो सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।

    इसके बाद थानाध्यक्ष बृजेश सिंह ने पुलिस टीम के साथ रविवार सुबह दबिश देकर जग्गी, सिकंदर सहित चार बाल अपचारियों को भैंसहवा टोला गुलरिया तिराहे से गिरफ्तार कर लिया।

    थानाध्यक्ष बृजेश सिंह ने बताया कि मामले में नामजद दोनों वांछित आरोपी और चार बाल अपचारी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। विधिक कार्यवाही पूरी करने के बाद सभी को न्यायालय भेज दिया गया है।