सिद्धार्थनगर में 372 किसानों ने फ्री बीज के लिए कराया रजिस्ट्रेशन, इस आधार पर मिलेंगे सीड्स

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। जनपद में लहसुन-प्याज बीज के लिए 372 किसानों ने अब तक पंजीकरण कराया है। बीज वितरण शुरू भी हो गई है। पारदर्शिता बनी रहे इसके लिए एडीएम न्यायिक ज्ञान प्रकाश कमान अपने हाथ में लिए हुए हैं। उन्होंने अपने हाथों से अब तक 46 किसानों को बीज वितरण कर चुके हैं।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनान्तर्गत मसाला क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के तहत किसानों में फ्री लहसुन व प्याज बीज वितरण हेतु जिला उद्यान विभाग ने बीज क्रय कर लिया है। पंजीकृत किसानों में 17 नवंबर से से वितरण चालू है। पहले दिन प्याज के 21 किसान एवं 18 नवंबर को 25 किसानों को अपर जिलाधिकारी (न्याययिक) ज्ञान प्रकाश की उपस्थिति में वितरण किया गया। जिला उद्यान अधिकारी विमल कांत ने बताया कि पंजीकृत किसानों में दो दिन से प्याज बीज का वितरण पहले आओ-पहले-पाओ के आधार पर चल रहा है।