Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिद्धार्थनगर में 372 किसानों ने फ्री बीज के लिए कराया रजिस्ट्रेशन, इस आधार पर मिलेंगे सीड्स

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 10:00 PM (IST)

    सिद्धार्थनगर जिले में 372 किसानों ने मुफ्त बीज के लिए पंजीकरण कराया है। बीज वितरण एक विशेष प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, जिसमें कुछ मानदंडों का पालन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद करना है और उन्हें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    किसानों को फ्री बीज वितरण शुरू।

    जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। जनपद में लहसुन-प्याज बीज के लिए 372 किसानों ने अब तक पंजीकरण कराया है। बीज वितरण शुरू भी हो गई है। पारदर्शिता बनी रहे इसके लिए एडीएम न्यायिक ज्ञान प्रकाश कमान अपने हाथ में लिए हुए हैं। उन्होंने अपने हाथों से अब तक 46 किसानों को बीज वितरण कर चुके हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनान्तर्गत मसाला क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के तहत किसानों में फ्री लहसुन व प्याज बीज वितरण हेतु जिला उद्यान विभाग ने बीज क्रय कर लिया है। पंजीकृत किसानों में 17 नवंबर से से वितरण चालू है।

    पहले दिन प्याज के 21 किसान एवं 18 नवंबर को 25 किसानों को अपर जिलाधिकारी (न्याययिक) ज्ञान प्रकाश की उपस्थिति में वितरण किया गया। जिला उद्यान अधिकारी विमल कांत ने बताया कि पंजीकृत किसानों में दो दिन से प्याज बीज का वितरण पहले आओ-पहले-पाओ के आधार पर चल रहा है।

    बीज के लिए 372 किसानों ने अब तक पंजीकरण कराया है। उन्होंने बताया कि 19 एवं 20 नवंबर के बाद 21 से 23 नवंबर तक लहसुन बीज वितरण होगा।

    बीज प्राप्त करने के लिए पंजीकृत किसान को स्वयं आना होगा। उक्त तिथियों में पंजीकृत किसान के नहीं आने पर, अवशेष बीज के सापेक्ष नए किसान का पंजीकरण कराते हुए बीज वितरण करा दिया जाएगा।