जागरण संवाददाता, डुमरियागंज। ट्रैक्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 14 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई, जबकि उसके चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा शुक्रवार दोपहर डुमरियागंज थाना क्षेत्र के अनदुआ शनिचरा के पास हुआ। दुर्घटना के बाद मौके पर जुटे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिरसिया पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने किशोरी को मृत घोषित कर दिया।

त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के जिगना शुक्ल गांव निवासी विनोद विश्वकर्मा की पुत्री चांदनी अपने चाचा मिठाई पुत्र दुखहरन के साथ मोटरसाइकिल से पिकौरा गांव जा रही थी। दोपहर करीब 12 बजे अनदुआ शनिचरा के पास पहुंचने पर उनकी बाइक की ट्रैक्टर से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने डायल 112 पर सूचना देकर पुलिस को बुलाया।