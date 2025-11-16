यूपी के इस जिले पर सीएम योगी मेहरबान, 1000 करोड़ निवेश का लक्ष्य; विकास को गति पकड़ाने की तैयारी

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। यूपी सरकार की एक ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था तैयार करने की योजना में अब आकांक्षी जिला सिद्धार्थनगर की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। प्रदेश में होने जा रहे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी)-5.0 के लिए जिले को 1000 करोड़ रुपये का निवेश लक्ष्य सौंपा गया है। शासन से प्राप्त निर्देशों के बाद जिलाधिकारी शिवशरणप्पा ने सभी विभागों को जिम्मेदारी बांटते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप निवेश प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

जिला प्रशासन का मानना है कि यह निवेश सिद्धार्थनगर के विकास की दिशा बदल सकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पर्यटन और पशुपालन जैसे क्षेत्रों में नया पूंजी निवेश आने से जिले में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को स्थानीय स्तर पर कार्य–स्थल मिलेगा। जिले के आकांक्षी होने के कारण अब तक यहां उद्योग और सेवा–क्षेत्र का विस्तार सीमित रहा है, लेकिन बड़ा निवेश मिलने पर आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी।