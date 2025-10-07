Language
    श्रावस्ती में पुरानी रंजिश के चलते युवक की अपहरण करके हत्या, गन्ने के खेत में फेंका शव

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 06:07 PM (IST)

    श्रावस्ती के बेलहा राघव गांव में राजकुमार दूबे नामक एक युवक का अपहरण करके हत्या कर दी गई। पुलिस ने गन्ने के खेत से शव बरामद किया और मृतक के पिता की तहरीर पर छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जिनमें से पांच को हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश का मामला सामने आया है।

    पुरानी रंजिश में अपहरण कर युवक की हत्या।

    संवाद सूत्र, कटरा (श्रावस्ती)। नवीन मार्डन क्षेत्र के बेलहा राघव गांव में सोमवार की शाम युवक का अपहरण कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने रात में ही गन्ने के खेत से शव को बरामद किया। मृतक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। पुलिस व फारेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किया है।

    मृतक के पिता की तहरीर पर पिता-पुत्रों समेत छह लोगाें के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लिया है। एसपी राहुल भाटी ने एएसपी मुकेश कुमार उत्तम व सीओ भरत पासवान के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।

    बेलहा राघव गांव में सोमवार की शाम राजकुमार दूबे घर से आटा लेने गए थे। मृतक की मां शांती ने बताया कि वहीं से गांव के कुछ लोग उसका अपहरण कर ले गए। गांव के पश्चिम दिशा में लगभग पांच सौ मीटर की दूरी पर गन्ने के खेत में हत्या कर बेटे के शव को फेंक दिया।

    ग्रामीणों से जानकारी मिलने पर पिता ने पुलिस को सूचना दी। खेत से शव बरामद हुआ। मृतक के पिता निरहा दूबे ने हत्या का आरोप लगाते हुए थाने पर गांव के ही मेवालाल व उनके पुत्र फूलचंद, रामनिवास, रामकेवल तथा सत्यम व विकास चंद्र के विरुद्ध नामजद तहरीर दी।

    पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध हत्या व अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। एएसपी ने बताया कि युवक का अपहरण कर हत्या के मामले में साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। छह लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर पांच को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

    दस दिन पूर्व हुआ था विवाद

    मृतक की मां ने बताया कि उनका बेटा दस दिन पूर्व बेलहा चौराहे पर दवा लेने गया था। वहीं पर फूलचंद, मेवा लाल से झगड़ा हुआ तो उन लोगों ने चोर-चोर का शोर मचाकर उसे मारा पीटा। पुलिस उसे थाने ले गई। दूसरे दिन उसे घर भेज दिया गया।

    मां ने कहा कि उसी मामले को लेकर लोगों ने बेटे को मार डाला है। प्रभारी निरीक्षक शंभू सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश का मामला सामने आया है। गहनता से पड़ताल की जा रही है। राजकुमार को थाने लाकर दूसरे दिन छोड़ने की बात सही नहीं है।

