    पथरी के ऑपरेशन के बाद फैले संक्रमण से महिला की मौत, मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े हैं परिवार के सदस्य

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 07:06 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। भिनगा नगर में संचालित नर्सिंग होम में महिला के पित्ताशय में पथरी का ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद संक्रमण फैल जाने से परिवार के लोगों ने नर्सिंग होम पर गलत ऑपरेशन करने का आरोप लगाया था। नर्सिंग होम के संचालन पर रोक लगा था। मंगलवार को पीड़ित महिला की मौत हो गई। परिवार के सदस्य इस मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं।

    सिरसिया क्षेत्र के जोखवा बाजार निवासी ब्रह्मानन्द तिवारी ने डीएम अश्वनी कुमार पांडेय को शिकायती पत्र देकर भिनगा में संचालित आकाश नर्सिंग होम के चिकित्सकों पर पत्नी निर्मला देवी का गलत आपरेशन का आरोप लगाया था। पत्र में कहा था कि पथरी की शिकायत पर पहले दूरबीन से आपरेशन करने को कहा। बाद में पेट में 10 जगह चीरा लगाकर गलत ऑपरेशन कर दिया। इससे शरीर में संक्रमण फैल गया था।

    बहराइच में इलाज के बाद भी राहत न होने पर परिवार के लोग महिला को घर ले आए थे। यहां मौत हो जाने से परिवार में आक्रोश है। मुकदमा दर्ज होने के बाद ही पोस्टमार्टम कराने की जिद पर अड़े हैं। पति ने भिनगा कोतवाली में तहरीर दी है। प्रभारी निरीक्षक योगेश प्रताप सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। इस मामले की जांच स्वास्थ्य विभाग की समिति कर रही है।



    क्या कहते हैं नर्सिंग होम संचालक? 

    आकाश नर्सिंग होम के संचालक प्रहलाद गुप्ता ने बताया कि नर्सिंगहोम में दूरबीन से पथरी का आपरेशन होना था। गालब्लेडर की लेयर चिपकी थी। दूरबीन से आपरेशन संभव न होने पर परिवार की सहमति से सर्जन ने ओपन आपरेशन किया था। छह दिन बाद मरीज को दवा देकर और सावधानी बताकर डिस्चार्ज कर दिया गया था। घर पर मरीज ने खानपान में लापरवाही बरती इससे संक्रमण हुआ। नर्सिंग हाेम को बदनाम करने की साजिश की जा रही है।

     