    श्रावस्ती में विवाहिता की संदिग्ध मौत, पति और दादी पर हत्या का आरोप

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 07:07 AM (IST)

    श्रावस्ती के इकौना में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के भाई ने पति और दादी पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, 12 वर्ष पहले साधना का विवाह रमेश से हुआ था। गाँव में आत्महत्या की भी चर्चा है, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

    जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। इकौना क्षेत्र के सौंरूपुर गांव में पति व दादी ने विवाहिता की हत्या कर दी। मृतका के भाई की तहरीर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। फारेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किया। बहराइच जिले के पयागपुर क्षेत्र के मधनगरा निवासी रामसुख शुक्ला ने 12 वर्ष पूर्व बेटी साधना शुक्ला का विवाह सौंरूपुर निवासी रमेश शुक्ला के साथ किया था।

    पति दिल्ली में रोजगार के लिए दिल्ली में रहता था। एक माह पूर्व घर वापस लौटा था। गुरुवार की रात साधना की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिवार के लोगों को सुबह इसकी जानकारी हुई। सीओ भरत पासवान व इकौना थाने के प्रभारी निरीक्षक अखिलेश पांडेय पुलिस व फारेंसिक टीम के साथ पहुंचे।

    पुलिस को विवाहिता का शव आंगन में मिला। सेमगढ़ा पुलिस चौकी प्रभारी घनश्याम गुप्ता ने बताया कि मृतक के भाई वेद प्रकाश शुक्ला ने पति रमेश शुक्ला व दादी पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। इसी आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

    गांव के लोगों ने बताया कि गुरुवार की शाम दंपती में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसके बाद साधना ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। थानाध्यक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट होगी। मृतका के भाई की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है।