    SIR in UP: पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का छह फरवरी को होगा प्रकाशन, आपत्तियां दर्ज करने का समय तय

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 06:50 PM (IST)

    राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण की संशोधित समय-सारिणी जारी की है। अंतिम प्रकाशन 6 फरवरी को होगा। मतदाता 24 से 30 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। दावों का निस्तारण 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक होगा। सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खुले रहेंगे।

     छह फरवरी को होगा पंचायत चुनाव के मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन।

    जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर संशोधित समय-सारिणी जारी की गई है। नए कार्यक्रम के तहत जनसामान्य के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन छह फरवरी को होगा।

    जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) डीएम अश्वनी कुमार पांडेय ने बताया कि मतदाता 18 जुलाई से शुरू हुए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 10 दिसंबर तक ड्राफ्ट नामावलियों की कंप्यूटरीकृृत पांडुलिपि तैयार की जाएगी।

    इसके बाद मतदान केंद्र/स्थलों का क्रमांकन, मतदाता क्रमांकन, वार्डों की मैंपिग, मतदाता सूची की डाउनलोडिंग, फोटो प्रतियां कराने की तिथि 11 दिसंबर से 22 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। 23 दिसंबर को मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन होगा। मतदाता सूची का निरीक्षण 24 से 30 दिसंबर तक किया जा सकेगा।

    दावे व आपत्तियां प्राप्त करने की तिथि (एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी निर्वाचकों के भी स्वीकार किए जाएंगे) 24 दिसंबर, 2025 से 30 दिसंबर तक, दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 31 दिसंबर से छह जनवरी तक होगा।

    वहीं, निस्तारण के बाद हस्तलिखित पांडुलिपियां तैयार करने, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करने की तिथि सात से 12 जनवरी तक, पूरक सूचियों के कंप्यूटरीकरण की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा स्थल समाहित करने की कार्रवाई 13 से 29 जनवरी तक होगी।

    इसके साथ ही, पूरक सूचियों की कंप्यूटरीकरण के बाद मतदान केंद्र/स्थलों का क्रमांकन, मतदाता क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग, मतदाता सूची की डॉउनलोडिंग, फोटो प्रतियां कराने की तिथि 30 जनवरी से पांच फरवरी तक तथा निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन छह फरवरी को हाेगा।

    सार्वजनिक जानकारी के लिए संबंधित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे।