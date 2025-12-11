UP: मुंबई से चोरी व गुम हुए 81 स्मार्टफोन श्रावस्ती में बरामद, पुलिस की तकनीकी कार्रवाई से मिली सफलता

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती : सर्विलांस सेल श्रावस्ती पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में बड़ी सफलता प्राप्त की है। इस टीम ने मुंबई से चोरी व गुम हुए 81 स्मार्टफोन को बरामद कर लिया है। बरामद स्मार्टफोन की अनुमानित कीमत लगभग 15 से 17 लाख रुपये है।

श्रावस्ती के एसपी राहुल भाटी ने बताया कि महाराष्ट्र (मुंबई) से चोरी व गुम हुए मोबाइल फोनों की बरामदगी के लिए एएसपी मुकेश चंद्र उत्तम व सीओ साइबर क्राइम आलोक कुमार सिंह के नेतृत्व में सर्विलांस सेल व महाराष्ट्र पुलिस की संयुक्त टीम की ओर से आवश्यक तकनीकी कार्रवाई करते हुए 81 स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं।