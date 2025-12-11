UP: मुंबई से चोरी व गुम हुए 81 स्मार्टफोन श्रावस्ती में बरामद, पुलिस की तकनीकी कार्रवाई से मिली सफलता
UP Crime News: मोबाइल फोनों की बरामदगी के लिए एएसपी मुकेश चंद्र उत्तम व सीओ साइबर क्राइम आलोक कुमार सिंह के नेतृत्व में सर्विलांस सेल व महाराष्ट्र पुल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, श्रावस्ती : सर्विलांस सेल श्रावस्ती पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में बड़ी सफलता प्राप्त की है। इस टीम ने मुंबई से चोरी व गुम हुए 81 स्मार्टफोन को बरामद कर लिया है। बरामद स्मार्टफोन की अनुमानित कीमत लगभग 15 से 17 लाख रुपये है।
श्रावस्ती के एसपी राहुल भाटी ने बताया कि महाराष्ट्र (मुंबई) से चोरी व गुम हुए मोबाइल फोनों की बरामदगी के लिए एएसपी मुकेश चंद्र उत्तम व सीओ साइबर क्राइम आलोक कुमार सिंह के नेतृत्व में सर्विलांस सेल व महाराष्ट्र पुलिस की संयुक्त टीम की ओर से आवश्यक तकनीकी कार्रवाई करते हुए 81 स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं।
एसपी ने सर्विलांस टीम के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि यह कार्रवाई श्रावस्ती पुलिस की सतर्कता, तकनीकी दक्षता व जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस प्रयास से जहां आमजन का पुलिस पर विश्वास मजबूत हुआ है, वहीं यह भी सिद्ध हुआ है कि श्रावस्ती पुलिस हर तरह के पीड़ितों की सहायता के लिए तत्पर है। स्मार्टफोन बरामद करने वाली टीम में सर्विलांस सेल के प्रभारी उपनिरीक्षक शादाब आलम, आरक्षी अभिषेक व चरण सिंह तथा महाराष्ट्र पुलिस टीम के उपनिरीक्षक सुनिल चव्हाण, मुख्य आरक्षी गुरुनाथ राठोड, आरक्षी हरीदास शिंदे, विनल शिंगाने शामिल रहे।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।