श्रावस्ती में संदिग्ध हालात में पेड़ से लटकता मिला अज्ञात युवक का शव, हत्या करने की आशंका

संवाद सूत्र, सिरसिया (श्रावस्ती)। पूर्वी सोहेलवा रेंज के जरमौली वन चौकी क्षेत्र स्थित जंगल में अज्ञात युवक का शव संदिग्ध हालात में पेड़ से मफलर के फंदे के सहारे लटकता मिला। पुलिस व एसएसबी जवान वन टीम से साथ घटनास्थल पर पहुंचे। शव को फंदे से नीचे उतरवाकर पहचान कराई। खबर लिखे जाने तक शिनाख्त नहीं हो सकी थी।

सिरसिया क्षेत्र के वनघोघवा जलाशय के पास पूर्वी सोहेलवा जंगल में रविवार को चरवाहे मवेशियों को चराने गए थे। जंगल से दुर्गंध आने पर चरवाहे उस ओर गए तो देखा कि पेड़ से अज्ञात व्यक्ति का शव मफलर के फंदे से सहारे लटक रहा था।

चरवाहों ने घटना की जानकारी मेड़किया की ग्राम प्रधान गीता देवी के पुत्र रवि आर्य को दी। प्रधान ने वन विभाग के साथ पुलिस को मामले की जानकारी दी। फारेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किया। पुलिस टीम ने शव को नीचे उतरवाया और आसपास गांवों के ग्रामीणों व भट्ठे पर काम करने वाले लोगों से शव की पहचान कराई, लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी। घटनास्थल पर मौजूद लोगों में चर्चा थी कि पेड़ में फंदा बंधा था और शव के दोनों पैर जमीन से सटे हुए थे। इससे लोग अंदाजा लगा रहे है कि युवक की हत्या कर शव को फंदे से लटकाया गया है।