शिक्षकों की कमी से जूझ रहे यूपी के ये स्कूल, अभी भी खाली हैं ये पद

राजकिशोर पांडेय, हरिहरपुररानी (श्रावस्ती)। शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों भारी कमी है। कई स्कूल ऐसे हैं, जहां सिर्फ एक शिक्षक की तैनाती है। इससे यहां पंजीकृत बच्चों का पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है। ऐसे में कभी क्षेत्र में शिक्षा के मामले में गाैरवशाली पहचान रखने वाले स्कूलों की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है।

जिले में कुल आठ सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल हैं। इसमें से चार को हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की मान्यता देकर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उच्चीकृत कर दिया है। उच्चीकृत चारों स्कूलों में जूनियर वर्ग की सारी सुविधाएं शासन से प्रदान की जाती हैं। इसमें शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन, एमडीएम, फ्री पुस्तकें शामिल हैं। इन स्कूलों में कुल छात्र संख्या 2081 है।

इन स्कूलों में एक प्रधानाचार्य, एक कक्षा पर डेढ़ शिक्षक, एक लिपिक व तीन अनुचरों की तैनाती का प्राविधान है। मेवालाल सियाराम पटवारी इंटर कॉलेज तुलसीपुर में प्रधानाचार्य सतीश कुमार वर्मा, सहायक शिक्षक व परिचारक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। लिपिक की सेवाकाल में ही मौत हो चुकी है।

प्रभारी प्रधानाचार्य चंद्र प्रकाश की भी सेवाकाल के दौरान आकस्मिक मौत हो गई थी। जूनियर वर्ग में कोई शिक्षक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मी नहीं है। एमडीएम संचालन के लिए परिषदीय शिक्षक को प्रभार दिया गया है। सरदार अवतार लघु माध्यमिक विद्यालय महेशनगर भंगहा में सिर्फ प्रधान शिक्षक की तैनाती है।

शिवराजी जनता इंटर कॉलेज में सिर्फ एक सहायक शिक्षक की तैनाती है। रामेश्वर प्रसाद पूर्व माध्यमिक विद्यालय चेतियामुरार व जनता इंटर कॉलेज पटना खरगौरा में प्रधान शिक्षक समेत तीन शिक्षकों की नियुक्ति है। अनवार मुस्लिम जूनियर हाईस्कूल व बैजनाथ इंटर कालेज भारीगांव में भी एक-एक शिक्षकों के पद रिक्त है।