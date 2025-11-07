सीताद्वार मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, लोगों में टैटू बनवाने की मची होड़

संवाद सूत्र, श्रावस्ती। कार्तिक पूर्णिमा पर सीताद्वार में आयोजित पांच दिवसीय मेले में तीसरे दिन पौराणिक क्षेत्र श्रद्धालुओं से गुलजार रहा। पवित्र झील में स्नान-दान व माता सीता के मंदिर में पूजा-अर्चना कर श्रद्धालुओं ने मेले का आनंद लिया।

घरेलू व श्रृंगार सामानों हुई खरीदारी

मेले में घरेलू उपयोगी बर्तन, प्लास्टिक सामानों की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ रही। महिलाओं ने रसोई से जुड़े सामानों की जमकर खरीदारी की। श्रृंगार से जुड़े सामानों की दुकानों पर भी भीड़ बनी रही। परिचितों के यहां प्रसाद वितरित करने के लिए महिलाएं लाई व गट्टा, चूड़ी, माला व सिंदूर की खरीदारी करती दिखीं।