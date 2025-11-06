सीताद्वार मेले में उमड़ी भीड़, लोगों ने पौराणिक झील में स्नान कर सीता माता के किए दर्शन
सीताद्वार में मेले का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने पौराणिक झील में स्नान करके सीता माता के दर्शन किए। मान्यता है कि इस झील में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।
संवाद सूत्र, श्रावस्ती। कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर शुरू हुए सीताद्वार मेले में दूसरे दिन गुरुवार को भी मेलार्थियों की भारी भीड़ उमड़ी। मेलार्थियों ने पौराणिक झील में स्नान कर सीता माता के मंदिर में दर्शन कर प्रसाद चढ़ाया। इसके बाद मेले का आनंद लिया। मेले में लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। खान-पान, श्रृंगार व खिलौनों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ जुटी रही। इसी प्रकार हरदत्तनगर गिरंट व हरिहरपुर के लखरांव बाग में दूसरे दिन मेले में भीड़ बनी रही।
झूलों पर लगी रही कतार
मेले में कई तरह के इलेक्ट्रानिक झूले लगाए गए हैं। झूले का आनंद लेने के लिए बच्चे ही नहीं बड़े भी कतार लगाए रहे। जंपिंग झूला स्टैंड पर बच्चों तो इलेक्ट्रानिक झूलों पर लोग परिवार समेत आनंद उठाते देखे गए।
खूब बिके कृषि यंत्र
ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा मेला होने के कारण मेला क्षेत्र में कृषि यंत्रों की दुकानों पर ग्राहकों की खूब भीड़ रही। मेले में आए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने हंसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल समेत कृषि कार्य में दैनिक उपयोगी सामानों की खरीदारी की।
मेहमानों से गुलजार रहे गांव
सीताद्वार मेला क्षेत्र से लगे गांव के लोग अपने दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित रिश्तेदारों को मेला देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। मेहमानों के स्वागत, सत्कार के लिए महीनों पहले से तैयारियां करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर टंड़वा महंत, रामपुर, गोविंदपुर, मोहनीपुर भगवानपुर समेत अन्य गांवों में लगभग सभी घरों में मेहमानों की भीड़ के साथ उत्सवी माहौल दिखा।
