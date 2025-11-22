SIR in UP: एसआईआर के बाद इन BLO को परिवार के साथ घूमने का मिलेगा अवसर, अच्छे होटल में रहने की होगी व्यवस्था

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। भिनगा और श्रावस्ती विधानसभा क्षेत्र में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान चल रहा है। यह अभियान चार दिसंबर तक चलेगा। ऐसे बीएलओ, जो 27 नवंबर तक अपने भाग संख्या के सभी मतदाताओं के डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा कर लेंगे उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी।

डीएम अश्वनी कुमार पांडेय ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से समय से कार्य पूरा करने वाले बीएलओ को अच्छे होटल में परिवार समेत लंच व डिनर की व्यवस्था दी जाएगी। भिनगा जंगल में स्थित फ्रेश वाटर मैंनग्रोव सफारी में परिवार समेत घुमाने की व्यवस्था भी होगी।

इन सुविधाओं का उद्देश्य विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण को तेजी से पूरा कराया जाना है। भिनगा एसडीएम आशीष भारद्वाज ने बताया कि भिनगा विधानसभा में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में कुल 399 बीएलओ लगाए गए हैं। 44 सुपरवाइजर भी तैनात हैं।