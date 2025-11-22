Language
    SIR in UP: एसआईआर के बाद इन BLO को परिवार के साथ घूमने का मिलेगा अवसर, अच्छे होटल में रहने की होगी व्यवस्था

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 03:44 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एसआईआर के अंतर्गत कार्यरत कुछ बीएलओ के लिए खुशखबरी है। एसआईआर के बाद इन बीएलओ को परिवार के साथ घूमने का अवसर मिलेगा, जिसमें लंच और डिनर की व्यवस्था भी शामिल होगी। यह पहल बीएलओ के मनोबल को बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई है।

    अच्छे बीएलओ को परिवार समेत सैर-सपाटे का मिलेगा अवसर।

    जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। भिनगा और श्रावस्ती विधानसभा क्षेत्र में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान चल रहा है। यह अभियान चार दिसंबर तक चलेगा। ऐसे बीएलओ, जो 27 नवंबर तक अपने भाग संख्या के सभी मतदाताओं के डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा कर लेंगे उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी।

    डीएम अश्वनी कुमार पांडेय ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से समय से कार्य पूरा करने वाले बीएलओ को अच्छे होटल में परिवार समेत लंच व डिनर की व्यवस्था दी जाएगी। भिनगा जंगल में स्थित फ्रेश वाटर मैंनग्रोव सफारी में परिवार समेत घुमाने की व्यवस्था भी होगी।

    इन सुविधाओं का उद्देश्य विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण को तेजी से पूरा कराया जाना है। भिनगा एसडीएम आशीष भारद्वाज ने बताया कि भिनगा विधानसभा में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में कुल 399 बीएलओ लगाए गए हैं। 44 सुपरवाइजर भी तैनात हैं।

    इसके अलावा पांच सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ड्यूटी कर रहे हैं। कार्य तेजी से चल रहा है। निर्धारित समय के अंदर सारा कार्य पूरा कर लिया जाएगा। फार्म शत-प्रतिशत मतदाताओं को वितरित किया जा चुका है। इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।