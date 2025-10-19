श्रावस्ती में पति की मौत के बाद न्याय के लिए दर-दर भटक रही महिला, SP ने दिए जांच के आदेश

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। इकौना क्षेत्र के बरईपुर के धरकनपुरवा गांव निवासी लापता युवक का शव 25 सितंबर को संदिग्ध हालात में अंधरपुरवा पुल के पास पड़ा मिला था। मृतक की पत्नी ने गुरुवार को एसपी राहुल भाटी से मिलकर पति की हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराने की मांग की। एसपी ने इकौना सीओ भरत पासवान को जांच सौंपी है।

धरकनपुरवा निवासी कालिया 24 सितंबर को सुबह दवा लेने के लिए इकौना जाने की बात कहकर घर से निकले थे। शाम तक घर वापस नहीं लौटे तो परिवार के लोगों ने काफी खोजबीन की। 25 सितंबर की सुबह भिनगा-इकौना मार्ग पर अंधरपुरवा पुल के पास युवक का शव पड़ा मिला।

कालिया के परिवार के लोग थाने पर पहुंचे तो बताया गया कि शव को भिनगा भेजा गया है। वहां जाकर पहचान कर लो। मृतक की पत्नी आरती देवी ने बताया कि 25 सितंबर को हुई कार्रवाई से उन्हें अनभिज्ञ रखा गया। जेठ शंकर ने पुलिस के दबाव में थाने में प्रार्थनापत्र दिया था।