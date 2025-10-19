Language
    श्रावस्ती में पति की मौत के बाद न्याय के लिए दर-दर भटक रही महिला, SP ने दिए जांच के आदेश

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 02:02 PM (IST)

    श्रावस्ती में एक महिला अपने पति की मौत के बाद न्याय के लिए संघर्ष कर रही है। उसका आरोप है कि उसके पति की हत्या हुई है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। महिला ने एसपी से गुहार लगाई, जिसके बाद एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। महिला को उम्मीद है कि उसे न्याय मिलेगा।

    पति की मौत के बाद न्याय के लिए दर-दर भटक रही महिला।

    जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। इकौना क्षेत्र के बरईपुर के धरकनपुरवा गांव निवासी लापता युवक का शव 25 सितंबर को संदिग्ध हालात में अंधरपुरवा पुल के पास पड़ा मिला था। मृतक की पत्नी ने गुरुवार को एसपी राहुल भाटी से मिलकर पति की हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराने की मांग की। एसपी ने इकौना सीओ भरत पासवान को जांच सौंपी है।

    धरकनपुरवा निवासी कालिया 24 सितंबर को सुबह दवा लेने के लिए इकौना जाने की बात कहकर घर से निकले थे। शाम तक घर वापस नहीं लौटे तो परिवार के लोगों ने काफी खोजबीन की। 25 सितंबर की सुबह भिनगा-इकौना मार्ग पर अंधरपुरवा पुल के पास युवक का शव पड़ा मिला।

    कालिया के परिवार के लोग थाने पर पहुंचे तो बताया गया कि शव को भिनगा भेजा गया है। वहां जाकर पहचान कर लो। मृतक की पत्नी आरती देवी ने बताया कि 25 सितंबर को हुई कार्रवाई से उन्हें अनभिज्ञ रखा गया। जेठ शंकर ने पुलिस के दबाव में थाने में प्रार्थनापत्र दिया था।

    बाद में गांव के लोगों ने बताया कि कालिया को चार लोग अपने साथ इकौना बाजार ले गए थे। पत्नी ने बताया कि घटना से कुछ दिन पहले उनका आरोपितों से झगड़ा हुआ था।

    आरोपितों ने घर चढ़कर जान से मारने की धमकी दी थी। महिला ने नामजद आरोपितों पर हत्या की आशंका जताते हुए तहरीर दी और बताया कि पति के पास मोबाइल भी था, जो अभी तक बरामद नहीं हुआ है। एसपी ने महिला को न्याय का आश्वासन दिया है।