जागरण टीम, श्रावस्ती। तराई में ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही। रात में कोहरा बूंद बनकर बरस रहा है। सोमवार को सुबह से कोहरा व धुंध छाया रहा। बर्फीली हवा लोगों को ठिठुरने को विवश करती रही थी। स्कूली बच्चे ठिठुरते हुए स्कूल जाते दिखे। दोपहर बाद हल्की धूप खिली तब लोगों ने राहत की सांस ली।

सुबह तराईवासियों को घने कोहरे का सामना करना पड़ा। कोहरे से सड़क पर दृश्यता महज 20 मीटर रही। सुबह 10 बजे तक बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। चालक वाहनों की हेडलाइट जलाकर रेंगते नजर आए। हाईवे, मुख्य मार्गों और संपर्क मार्गों पर घने कोहरे के चलते लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। कोहरे के बीच हाईवे पर सड़क किनारे खड़े भारी वाहन हादसों को दावत देते रहे। स्कूल जाने वाले बच्चे और दफ्तर जाने वाले कर्मचारी मौसम की बेरुखी से कंपकंपाते दिखे।