    Shravasti Weather: कोहरे और गलन ने बढ़ाई मुश्किल, सड़क पर रेंगते रहे वाहन; चौथे दिन दोपहर बाद खिली हल्‍की धूप

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:30 PM (IST)

    जागरण टीम, श्रावस्ती। तराई में ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही। रात में कोहरा बूंद बनकर बरस रहा है। सोमवार को सुबह से कोहरा व धुंध छाया रहा। बर्फीली हवा लोगों को ठिठुरने को विवश करती रही थी। स्कूली बच्चे ठिठुरते हुए स्कूल जाते दिखे। दोपहर बाद हल्की धूप खिली तब लोगों ने राहत की सांस ली।

    सुबह तराईवासियों को घने कोहरे का सामना करना पड़ा। कोहरे से सड़क पर दृश्यता महज 20 मीटर रही। सुबह 10 बजे तक बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। चालक वाहनों की हेडलाइट जलाकर रेंगते नजर आए।

    हाईवे, मुख्य मार्गों और संपर्क मार्गों पर घने कोहरे के चलते लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। कोहरे के बीच हाईवे पर सड़क किनारे खड़े भारी वाहन हादसों को दावत देते रहे। स्कूल जाने वाले बच्चे और दफ्तर जाने वाले कर्मचारी मौसम की बेरुखी से कंपकंपाते दिखे।

    बेसहारा मवेशी ठंड से बचने के लिए खाली पड़े मकानों व दुकानों में शरण लिए रहे। जिले का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम नौ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।