    SIR in UP: श्रावस्ती में एसआईआर के तहत 81.80 प्रतिशत गणना प्रपत्रों का हुआ डिजिटाइजेशन

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 04:07 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया चल रही है। इसके आंकड़ों का डिजिटाइजेशन के बाद आंकड़े जारी किए गए हैं। दोनों विधानसभाओं में आठ लाख 17 हजार 848 मतदाता हैं। इसके सापेक्ष छह लाख 78 हजार 86 गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा हुआ है।

    यह 82.91 प्रतिशत है। एक लाख 39 हजार 333 मतदाता अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक व डुप्लीकेट के रूप में चिह्नित किए गए हैं। यह संख्या 17.04 प्रतिशत है।

    जिला निर्वाचन अधिकारी अश्वनी कुमार पांडेय ने बताया कि भिनगा विधानसभा में कुल तीन लाख 94 हजार 85 मतदाता हैं। इसके सापेक्ष तीन लाख 22 हजार 344 गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। यह 81.80 प्रतिशत है। 71 हजार 438 मतदाता अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक व डुप्लीकेट के रूप में चिह्नित किए गए हैं।

    यह 18.13 प्रतिशत है। श्रावस्ती विधानसभा क्षेत्र में चार लाख 23 हजार 763 मतदाता हैं। इसके सापेक्ष तीन लाख 55 हजार 742 गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा हुआ है। यह 83.95 प्रतिशत है।

    67 हजार 895 मतदाता अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक व डुप्लीकेट के रूप में चिह्नित किया गया है। यह 16.02 प्रतिशत है। अभी अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक व डुप्लीकेट के रूप में चिह्नित मतदाताओं की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।