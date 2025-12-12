SIR in UP: श्रावस्ती में एसआईआर के तहत 81.80 प्रतिशत गणना प्रपत्रों का हुआ डिजिटाइजेशन

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया चल रही है। इसके आंकड़ों का डिजिटाइजेशन के बाद आंकड़े जारी किए गए हैं। दोनों विधानसभाओं में आठ लाख 17 हजार 848 मतदाता हैं। इसके सापेक्ष छह लाख 78 हजार 86 गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह 82.91 प्रतिशत है। एक लाख 39 हजार 333 मतदाता अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक व डुप्लीकेट के रूप में चिह्नित किए गए हैं। यह संख्या 17.04 प्रतिशत है। जिला निर्वाचन अधिकारी अश्वनी कुमार पांडेय ने बताया कि भिनगा विधानसभा में कुल तीन लाख 94 हजार 85 मतदाता हैं। इसके सापेक्ष तीन लाख 22 हजार 344 गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। यह 81.80 प्रतिशत है। 71 हजार 438 मतदाता अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक व डुप्लीकेट के रूप में चिह्नित किए गए हैं।