जागरण टीम, श्रावस्ती। तीन दिनों से रुक-रुक कर हो रही बारिश शुक्रवार को जारी रही। इससे किसानों की उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। खेतों में पानी भर जाने से धान की फसल चौपट हो रही है। रबी फसल के बोआई की तैयारी पर भी संकट मंडरा रहा है। किसान अब मौसम के खुलने की आस में दिन गिन रहे हैं।

किसान बाबूराम मिश्र ने बताया कि धान की फसल पक चुकी है। कुछ फसल खेतों में तो कुछ खलिहान में कटी पड़ी है, लेकिन लगातार पानी गिरने से पौधे गिर गए, अब फसल उठने लायक नहीं बची है। वंशीधर तिवारी ने बताया कि हमने बीज और खाद उधार लेकर खेत में डाला था।