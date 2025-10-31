Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    श्रावस्ती में सड़क चौड़ीकरण के बाद भी लग रहा लंबा जाम, दुकानदारों ने की अतिक्रमण हटाने की मांग

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 02:15 PM (IST)

    श्रावस्ती में सड़क चौड़ीकरण के बाद भी जाम की समस्या बनी हुई है। दुकानदारों ने अतिक्रमण को इसका कारण बताते हुए प्रशासन से इसे हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि अतिक्रमण के कारण यातायात सुगम नहीं हो पा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सड़क चौड़ीकरण के बाद भी सुलभ नहीं है सुगम यातायात।

    संवाद सूत्र, इकौना (श्रावस्ती)। इकौना नगर के मुख्य बाजार की सड़क भले चौड़ी कर दी गई हो, लेकिन सुगम यातायात का सपना अभी भी अधूरा है। फुटपाथ न बनने और सड़क किनारे दुकानदारों के अवैध कब्जे ने नगरवासियों की परेशानी और बढ़ा दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दुकानदार अपने प्रतिष्ठान के सामने सामान सजा लेते हैं। ग्राहक और दुकानदार दोनों अपने दोपहिया वाहन सड़क पर ही खड़े कर देते हैं। इससे चौड़ी सड़क भी जाम का शिकार हो जाती है। सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूल बसों और एंबुलेंस को होती है।

    मुख्य बाजार में फुटपाथ पर संचालित सब्जी मंडी में किसानों व खरीदारों की भीड़ के कारण जाम में फंसकर देर तक इंतजार करना पड़ता है। कई बार मरीजों को गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ता है और बच्चे भी समय से स्कूल नहीं पहुंच पाते।

    दुकानदारों की सब्जी मंडी हटाने की मांग

    व्यापारी संजीव नैयर ने बताया कि नगर में जाम का कारण फुटपाथ पर संचालित सब्जी मंडी और अतिक्रमण है। सड़क चौड़ीकरण के बाद फुटपाथ नहीं बनाया गया। इसका फायदा अतिक्रमणकारियों ने उठा लिया।

    अभिमन्यु सोनी का कहना है कि फुटपाथ बनाकर उस पर दुकानदारों का कब्जा रोका जाए और यातायात पुलिस सक्रिय हो, तो जाम की समस्या खत्म हो सकती है। सत्य प्रकाश सोनी ने कहा कि प्रशासन जल्द अतिक्रमण हटवाए, ताकि चौड़ी सड़क का लाभ जनता को मिल सके।

    मुख्य मार्ग पर नाला निर्माण चल रहा है। सड़क के दोनों ओर नाला निर्माण पूरा होने के बाद इंटरलाकिंग लगाई जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है। -सतीश कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत इकौना।