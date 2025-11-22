श्रावस्ती में अलग-अलग सड़क हादसे में दो की दर्दनाक मौत, घायलों को कराया गया भर्ती

जागरण टीम, श्रावस्ती। दो अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क दुर्घटनाओं में बाइक सवार समेत दो लोगों की मौत हो गई। दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इलाज के लिए दोनों को मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया गया। भिनगा क्षेत्र के शिवबालकपुरवा निवासी सगे भाई शिवराम व दिनेश कुमार शनिवार की सुबह घर से ट्रैक्टर लेकर उदईपुर गांव के पास स्थित अपने खेत की जोताई करने जा रहे थे।

ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर उदईपुर गांव के निकट भिनगा-बेलहा कुट्टी मार्ग पर पुलिया के किनारे गहरे खाईं में पलट गया। ट्रैक्टर के नीचे दबकर चालक दिनेश की मौत हो गई। ट्रैक्टर पर बैठे शिवराम गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका बायां पैर टूट गया।

शिवराम को इलाज के लिए संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा से मेडिकल कॉलेज बहराइच के लिए रेफर कर दिया गया। बहराइच जिले के पयागपुर क्षेत्र के बेलवा पदुम निवासी योगेंद्र वर्मा व गिलौला क्षेत्र के केशवपुर पजावा के छोटकी दूब निवासी आलोक यादव शुक्रवार की रात लगभग 10 बजे एक ही बाइक से गिलौला से बहराइच की ओर जा रहे थे।

तिलकपुर मोड़ के पास बौद्ध परिपथ पर सरयू नहर के पुल से बाइक टकरा गई। इसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने एंबुलेंस से गिलौला सीएचसी पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने योगेंद्र को मृत घोषित कर दिया। आलोक को मेडिकल कालेज बहराइच के लिए रेफर किया गया है।