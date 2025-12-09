आपत्तिजनक कमेंट के साथ युवती की फोटो इंटरनेट पर की वायरल...दी जान से मारने की धमकी, युवती का टूटा रिश्ता

संवाद सूत्र, जागरण श्रावस्ती। इकौना क्षेत्र में एक युवती की फोटो खींचकर युवक ने इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दी। इससे युवती की शादी टूट गई। पीड़िता के भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित युवक पर मामला दर्ज किया है।

क्षेत्र निवासी एक युवती के विवाह के लिए रिश्ता तय था। ग्राम पंचायत इकौना देहात के उपाध्याय तालाब निवासी युवक आसिफ ने युवती की फोटो अपने मोबाइल फोन से खींचकर आपत्तिजनक टिप्पणी के साथ इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दी।

इससे युवती का रिश्ता टूट गया। पीड़िता के भाई का आरोप है कि उसकी बहन की शादी तय हो गई थी, लेकिन इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के साथ बहन की फोटो वायरल होने से रिश्ता टूट गया।

आरोपित के इस कृत्य से बहन व परिवार की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है। आरोपित परिवार वालों को जानमाल की धमकी भी दे रहा है। इकौना थाने के प्रभारी निरीक्षक परमानंद तिवारी ने बताया भाई की तहरीर पर रविवार को आरोपित विभिन्न मामला दर्ज किया गया है।