Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आपत्तिजनक कमेंट के साथ युवती की फोटो इंटरनेट पर की वायरल...दी जान से मारने की धमकी, युवती का टूटा रिश्ता

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 03:44 PM (IST)

    श्रावस्ती में एक युवक ने युवती की आपत्तिजनक कमेंट के साथ फोटो इंटरनेट पर वायरल कर दी, जिससे युवती का रिश्ता टूट गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, जागरण श्रावस्ती। इकौना क्षेत्र में एक युवती की फोटो खींचकर युवक ने इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दी। इससे युवती की शादी टूट गई। पीड़िता के भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित युवक पर मामला दर्ज किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्षेत्र निवासी एक युवती के विवाह के लिए रिश्ता तय था। ग्राम पंचायत इकौना देहात के उपाध्याय तालाब निवासी युवक आसिफ ने युवती की फोटो अपने मोबाइल फोन से खींचकर आपत्तिजनक टिप्पणी के साथ इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दी।

    इससे युवती का रिश्ता टूट गया। पीड़िता के भाई का आरोप है कि उसकी बहन की शादी तय हो गई थी, लेकिन इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के साथ बहन की फोटो वायरल होने से रिश्ता टूट गया।

    आरोपित के इस कृत्य से बहन व परिवार की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है। आरोपित परिवार वालों को जानमाल की धमकी भी दे रहा है। इकौना थाने के प्रभारी निरीक्षक परमानंद तिवारी ने बताया भाई की तहरीर पर रविवार को आरोपित विभिन्न मामला दर्ज किया गया है।

    यह भी पढ़ें- खेलते-खेलते गले में फंस गई टॉफी, परिवार के सामने ही ढाई साल के मासूम ने तड़प-तड़पकर तोड़ दिया दम