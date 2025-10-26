Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Shravasti News: प्रेमिका, उसके पिता व भाई पर हत्या का मामला दर्ज

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 06:07 PM (IST)

    Shravasti Crime News:  संजय राजभर मुंबई में रहकर मजदूरी करते थे। 24 अक्टूबर को वह घर आया। इसके बाद शाम को अपनी प्रेमिका के घर पड़ोस के परशुरामपुर के हलवाईपुरवा गांव चला गया। देर रात तक वापस नहीं लौटा तो परिवार के लोगों ने तलाश शुरू की। 

    prefferd source google
    Hero Image

    आरोपितों पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही

    संवाद सूत्र, जागरण, श्रावस्ती : इकौना में नवीन मार्डन श्रावस्ती क्षेत्र के ग्राम पंचायत परशुरामपुर के हलवाईपुरवा गांव में शुक्रवार की रात प्रेमिका के घर में युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने मृतक के मां की तहरीर पर प्रेमिका, उसके पिता व भाई पर हत्या का मामला दर्ज किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूरे मंशाराम के बंजारीपुरवा निवासी संजय राजभर मुंबई में रहकर मजदूरी करते थे। 24 अक्टूबर को वह घर आया। इसके बाद शाम को अपनी प्रेमिका के घर पड़ोस के परशुरामपुर के हलवाईपुरवा गांव चला गया। देर रात तक वापस नहीं लौटा तो परिवार के लोगों ने तलाश शुरू की। सुबह उसका शव प्रेमिका के घर चारपाई पर संदिग्ध हालात में पड़ा मिला।

    मृतक की मां जुगरा देवी की तहरीर पर पुलिस ने हलवाईपुरवा निवासी प्रेमिका गंगा, उसके पिता भगेलूराम यादव व भाई सुखदेव यादव के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया है। प्रभारी निरीक्षक लाल साहब सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। आरोपितों पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।