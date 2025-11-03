Language
    Shravasti News: ऑपरेशन कर निकाली बच्चेदानी, टांका न लगाने का आरोप

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 07:06 PM (IST)

    Shravasti News: उसे बहराइच में अपने किसी परिचित के अस्पताल में भेज दिया। यहां भी तीन दिन रोका गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। इलाज के लिए लखनऊ ले गए।लखनऊ में जांच हुई तो पता चला कि अंदर टांका ही नहीं लगाया गया है।

    सिरसिया क्षेत्र के तालबघौड़ा के परसोहना ग्राम पंचायत के सोनपुर का प्रकरण

    जागरण संवाददाता, श्रावस्ती : भिनगा के एक अस्पताल में बच्चेदानी में गांठ की समस्या लेकर गई महिला का आपरेशन हुआ। बच्चेदानी बाहर निकाल ली गई।

    परिवार के लोगों का आरोप है कि टांका न लगाने से कुछ दिन बाद महिला की हालत बिगड़ गई। बहराइच से लखनऊ तक इलाज कराया। लखनऊ में जांच हुई तब इलाज में बरती गई लापरवाही सामने आई। पीड़िता के भाई ने मामले की शिकायत की है।

    सिरसिया क्षेत्र के तालबघौड़ा के परसोहना ग्राम पंचायत के सोनपुर के मुहम्मद आजाद ने डीएम को शिकायती पत्र देकर बताया है कि उन्होंने अपनी बहन को इलाज के लिए भिनगा के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया था। बहन की बच्चेदानी में गांठ थी।

    डाक्टर ने आपरेशन कर बच्चेदानी निकाल दी, लेकिन अंदर टांका नहीं लगाया। तीसरे दिन जब मरीज की हालत बिगड़ी तो उसे बहराइच में अपने किसी परिचित के अस्पताल में भेज दिया। यहां भी तीन दिन रोका गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। इलाज के लिए लखनऊ ले गए।
    लखनऊ में जांच हुई तो पता चला कि अंदर टांका ही नहीं लगाया गया है।

    पीड़ित ने इलाज में लगभग तीन लाख रुपये खर्च होने का दावा किया है। इलाज में बरती गई लापरवाही की शिकायत लेकर अस्पताल गया तो बताया गया कि यहां आपरेशन ही नहीं हुआ है। सीएमओ डा. एके सिंह ने बताया कि एसीएमओ स्तर के अधिकारियों की तीन सदस्यीय टीम को जांच सौंपी गई है। अस्पताल के संचालन पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है। मंगलवार को टीम रिपोर्ट देगी। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई होगी।