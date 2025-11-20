UP: श्रावस्ती में आटो सर्विस सेंटर व कपड़े की दुकान में आग लगने के बाद धमाके से दहशत

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती : मल्हीपुर क्षेत्र के पटना गांव के पास सड़क किनारे आटो सर्विस सेंटर में बुधवार रात तेज धमाके के साथ आग लग गई। धमाके से दुकान की दीवारें व शटर ढह गया। आसपास के घरों की दीवारों में भी दरारें आ गईं।

चपेट में आने से बगल स्थित कपड़े की दुकान भी जल गई। सूचना मिलते ही पुलिस व दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दोनों दुकानों में रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो गया।

मल्हीपुर-बाबागंज मार्ग पर पटना गांव के पास भारतीय स्टेट बैंक मल्हीपुर के सामने मुरारी लाल गुप्ता का मकान है। इसी मकान में बहराइच जिले के पयागपुर क्षेत्र के कालीमिसिर पुरवा के मोती लाल किराए पर दुकान लेकर जायसवाल आटो सर्विस सेंटर नाम से चारहिया वाहनों की सर्विस करते हैं।

इसी मकान के अन्य हिस्से में एटा जिले के निधौली क्षेत्र के नगंला देवा गांव निवासी बंटी, कासगंज जिले के सोरु क्षेत्र के नंगला उल्फत गांव निवासी संजय व बुलंदशहर जिले के पांसू क्षेत्र के गंगागढ़ गांव निवासी आकाश कपड़े की दुकान करते हैं तथा सभी उसी मकान में रहते भी हैं।

मोती लाल 18 नवंबर को आटो सेंटर बंद कर घर चले गए थे। बुधवार की रात लगभग 11 बजे दुकान में अचानक तेज धमाके के साथ भीषण आग लग गई। धमाका इतना तेज था कि दुकान का शटर व दीवार ढह गई। इसी दुकान के दूसरे हिस्से में कपड़े की दुकान में भी आग लग गई। मकान में मौजूद बंटी, संजय व आकाश किसी प्रकार जान बचाकर घर के अंदर से बाहर निकले। सूचना मल्हीपुर पुलिस व दमकल टीम को दी।

मौके पर पहुंची पुलिस व दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इस दौरान आटो सेंटर में रखे 35 लाख रुपये का सामान, कपड़े की दुकान में रखे करीब दो लाख रुपये के कपड़े जलकर राख हो गए। प्रत्यक्षदर्शी कपड़ा व्यवसायी बंटी, संजय व आकाश ने बताया कि धमाका इतना तेज था, कि पूरा मकान हिल गया। किसी प्रकार जान बचाकर दूसरे के घर की दीवार फांद कर बाहर निकले। सर्विस सेंटर संचालक मोती लाल ने बताया कि उनकी दुकान में काफी मात्रा में मोबिल व कार की स्टेपनी रखी थी। शायद शार्ट-सर्किट से दुकान आग लगने के बाद स्टेपनी फटने व मोबिल के डिब्बों के फटने से धमाका हुआ है।