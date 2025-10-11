Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    श्रावस्ती में संदिग्ध हालात में नवविवाहिता का पंखे से लटका मिला शव, ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 09:38 PM (IST)

    श्रावस्ती में एक नवविवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से लटका मिला। मृतका के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दहेज के लिए उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संदिग्ध हालात में नवविवाहिता की मौत।

    संवाद सूत्र, गिलौला (श्रावस्ती)। गिलौला क्षेत्र के भिठौरा रामसहाय गांव में शनिवार की सुबह नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। कमरे में छत के पंखे से दुपट्टे के सहारे विवाहिता लटकती मिली। परिवार के लोगों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल बहराइच पहुंचाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यहां उसकी मौत हो गई। मृतका की मां ने थाने में तहरीर देकर दहेज के लिए ससुरालीजन पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है।

    भिनगा क्षेत्र के पचपकड़ी गांव निवासी खुशीराम मिश्रा ने अपनी पुत्री स्वाती मिश्रा का विवाह आठ माह पर्व भिठौरा रामसहाय गांव निवासी आदेश तिवारी के साथ की थी। बताया जाता है कि सुबह जब परिवार के लोग घर बाहर थे, तो स्वाती कमरे में छत के पंखे से दुपट्टे के सहारे फांसी लगा ली।

    पति घर पर आए तो देखा कि कमरे में पंखे से स्वाती लटक रही है। इस पर वे शोर मचाने लगे। आसपास के लोग एकत्र हो गए। कमरे की खिड़की तोड़कर उसे फंदे से नीचे उतारा और इलाज के लिए बहराइच जिला चिकित्सालय ले गए।

    यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी विनय कुमार पांडेय ने बताया कि इस संबंध में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। न ही कोई जानकारी हुई है।