श्रावस्ती में सामूहिक विवाह में 48 जोड़ों ने थामा एक-दूजे का हाथ, लाभार्थियों को मिलते हैं 1 लाख रुपये
श्रावस्ती में एक सामूहिक विवाह समारोह में 48 जोड़ों ने एक-दूसरे का हाथ थामा। सामूहिक विवाह योजना के तहत, प्रत्येक जोड़े को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिली। यह पहल गरीब परिवारों को सशक्त बनाने में मदद करती है और उन्हें नए जीवन की शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। कलेक्ट्रेट स्थित तथागत हाल में शुक्रवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित हुआ। विधायक रामफेरन पांडेय व डीएम अश्वनी कुमार पांडेय ने दीप प्रज्वलित कर व कलश की पूजा कर सामूहिक विवाह का शुभारंभ किया। इसमें परंपरागत तरीके से 48 जोड़ों ने एक-दूजे का हाथ थामा। जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने वर-वधू को प्रमाण पत्र व उपहार भेंट कर आशीर्वाद भी दिया।
विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों के विवाह का बीड़ा उठाया है। इससे उन्हें अब बेटी के शादी के लिए चिंतित नहीं होना पड़ेगा। विवाह के लिए समाज कल्याण विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके माध्यम से पात्रों का चयन कर लाभार्थियों को लाभ दिलाया जा रहा है।
डीएम ने कहा कि जिले के ऐसे गरीब, जो अपने निर्धनता के कारण बेटियों का विवाह करने में कठिनाई उठाते थे, इन्ही सब कठिनाईयों को देखते हुए प्रदेश सरकार बेटियों का विवाह अपने खर्चे पर कर रही है। यह ऐतिहासिक कदम है।
योजना के तहत लाभार्थी जोड़ों को एक लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। इसमें 60 हजार रुपये उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। 25 हजार रुपये के उपहार व 15 हजार रुपये विवाह के समय भोजन व टेंट में व्यय होता है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. अमरनाथ यति ने बताया कि सामूहिक विवाह में इकौना ब्लाक के 16, गिलौला के 11, हरिहरपुररानी के छह, जमुनहा के पांच, सिरसिया के 10 जोड़े शामिल हुए। इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के 16, अन्य पिछड़ा वर्ग के 16, अनुसूचित जाति के 10, अनुसूचित जनजाति के दो व सामान्य वर्ग के चार जोड़ों का विवाह परंपरागत तरीके से संपन्न हुआ।
सीडीओ शाहिद अहमद, एडीएम अमरेंद्र कुमार वर्मा, समाजसेवी प्रकाश चंद्र, आशुतोष पांडेय, वरिष्ठ कोषाधिकारी विनीत कुमार, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी देवेंद्र राम मौजूद रहे।
