जागरण टीम, श्रावस्ती। तराई में ठंड का प्रचंड होती जा रही है। शुक्रवार को सुबह से कोहरा व धुंध छाया रहा। पूरे दिन लोगों को सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। बर्फीली हवा चलने से लोग घरों में दुबकने को विवश हुए। गलनभरी ठंड में बच्चे ठिठुरते हुए स्कूल व दिहाड़ी मजदूर काम पर जाने को विवश दिखे।

सुबह तराईवासियों को घने कोहरे का सामना करना पड़ा। कोहरे से दृश्यता इतनी कम रही कि सुबह 10 बजे तक बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। चालक वाहनों की हेडलाइट जलाकर रेंगते नजर आए। हाईवे, मुख्य मार्गों और संपर्क मार्गों पर घने कोहरे के चलते लोगों को आवागमन में कठिनाई हुई। हाईवे पर सड़क किनारे खड़े भारी वाहन हादसे को दावत देते रहे।

स्कूल जाने वाले बच्चे और दफ्तर जाने वाले कर्मचारी मौसम की बेरुखी से कंपकंपाते दिखे। बेसहारा मवेशी ठंड से बचने के लिए खाली पड़े मकानों व दुकानों में शरण लिए रहे। पूरे दिन धुंध के चलते लाेगों को सूर्यदेव के दर्शन भी नहीं हुए। लोग पूरे दिन अलाव के सहारे ठंड से निजात पाते देखे गए।