तराई में बढ़ता जा रहा कोहरे का प्रकोप, पूरे दिन छाया रहा कोहरा; बर्फीली हवा से ठिठुरे लोग
उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के तराई क्षेत्र में कोहरे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पूरे दिन कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता कम हो गई और लोगों को ठंड का ...और पढ़ें
जागरण टीम, श्रावस्ती। तराई में कोहरे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। रातभर कोहरा बूंद बनकर बरसता रहा। सोमवार को पूरे दिन तराई कोहरे की चादर में लिपटी रही। बर्फीली हवा के चलते लोग ठिठुरने को विवश रहे। पूरे दिन नहीं हुए सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। स्कूलों में बच्चों का अवकाश रहा।
सोमवार की शाम से पूरी तराई घने काेहरे के आगोश में है। कोहरे से सड़क पर दृश्यता महज 10 मीटर रही। सुबह 11 बजे तक बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। चालक वाहनों की हेडलाइट जलाकर रेंगते नजर आए। हाईवे, मुख्य मार्गों और संपर्क मार्गों पर घने कोहरे के चलते लोगों को आवागमन में परेशानी हुई।
कोहरे के बीच हाईवे पर सड़क किनारे खड़े भारी वाहन हादसों को दावत देते रहे। दिहाड़ी मजदूर, पटरी दुकानदार व दफ्तर जाने वाले कर्मचारी मौसम की बेरुखी से कंपकंपाते दिखे। मंगलवार को मौसम को देखते हुए परिषदीय स्कूलों में बच्चों के लिए एक दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया। बेसहारा मवेशी ठंड से बचने के लिए खाली पड़े मकानों व दुकानों में शरण लिए रहे। जिले का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम नौ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।
