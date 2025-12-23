जागरण टीम, श्रावस्ती। तराई में कोहरे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। रातभर कोहरा बूंद बनकर बरसता रहा। सोमवार को पूरे दिन तराई कोहरे की चादर में लिपटी रही। बर्फीली हवा के चलते लोग ठिठुरने को विवश रहे। पूरे दिन नहीं हुए सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। स्कूलों में बच्चों का अवकाश रहा।

सोमवार की शाम से पूरी तराई घने काेहरे के आगोश में है। कोहरे से सड़क पर दृश्यता महज 10 मीटर रही। सुबह 11 बजे तक बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। चालक वाहनों की हेडलाइट जलाकर रेंगते नजर आए। हाईवे, मुख्य मार्गों और संपर्क मार्गों पर घने कोहरे के चलते लोगों को आवागमन में परेशानी हुई।