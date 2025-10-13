श्रावस्ती में नाली को लेकर हुआ विवाद, हमले में पिता की मौत और पुत्र घायल 

संवाद सूत्र, इकौना (श्रावस्ती)। इकौना क्षेत्र के महरौली गांव में सोमवार को ग्राम पंचायत की जमीन पर निर्माणाधीन नाली के विवाद को लेकर दबंगों ने पिता-पुत्र पर ईंट व लाठी से हमला कर दिया। इसमें पिता-पुत्र घायल हो गए। इलाज के लिए संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा पहुंचाया गया। यहां चिकित्सकों ने पिता को मृत घोषित कर दिया। फारेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किया।

एएसपी मुकेश चंद्र उत्तम व सीओ भरत पासवान ने गांव में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। शांति व्यवस्था को लेकर मौके पर कई थानों की पुलिस व पीएसी जवान मुस्तैद हैं। महरौली गांव में लाल बहादुर सिंह व तुलसीराम वर्मा के घर का पानी सामने स्थित ग्राम पंचायत की जमीन पर पड़े पाइप से निकलता है। सोमवार की सुबह ग्राम प्रधान की ओर से इस पर पक्की नाली का निर्माण करवाने के लिए पाइप हटवाया गया।

तुलसीराम ने विरोध किया तो पास मौजूद लालबहादुर ने नाली निर्माण के लिए कहा। तुलसीराम ने परिवारजन के सहयोग से लालबहादुर सिंह के सिर पर पीछे से ईंट से हमला कर दिया। इससे वह घायल होकर जमीन पर गिर गए। बचाव में दौड़े पुत्र शिवाकांत को भी दबंगों ने लाठी से आंख पर हमला कर घायल कर दिया।

प्रभारी निरीक्षक अखिलेश पांडेय ने बताया कि मृतक के घायल पुत्र की तहरीर पर तुलसीराम व उनकी पुत्री रंजना तथा श्यामू उर्फ राकेश वर्मा के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया गया है। तीनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।