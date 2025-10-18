श्रावस्ती में समितियों पर नहीं पहुंची डीएपी, पिछड़ रही तिलहन फसल बुवाई; किसान परेशान 

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। तिलहन फसल के लिए किसानों ने खेत तैयार कर लिया है, लेकिन अभी तक साधन सहकारी समितियों पर डीएपी नहीं पहुंची है। इससे फसल की बुवाई पिछड़ रही है। डीएपी न होने से समितियों पर ताला लटक रहा है।

रबी फसल के बुवाई का सीजन चल रहा है। किसानों ने सरसो व अलसी फसल के अलावा आलू की बुवाई के लिए खेतों की जुताई करवाकर तैयार कर लिया है, लेकिन डीएपी न मिलने से किसान परेशान हैं। इससे बुवाई में देरी होती नजर आ रही है।

जमुनहा ब्लाक के क्षेत्र में 12 साधन सहकारी समितियां संचालित है। इसमें अब तक केवल चार समिति लालबोझा दरवेश गांव, मल्हीपुर खुर्द व लक्ष्मनपुर सेमरहनिया को 400 बोरी डीएपी आपूर्ति की गई है, लेकिन अभी तक यहां पर वितरण का कार्य शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में किसान डीएपी के लिए भटक रहे हैं।