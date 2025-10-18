Language
    श्रावस्ती में समितियों पर नहीं पहुंची डीएपी, पिछड़ रही तिलहन फसल बुवाई; किसान परेशान 

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 02:54 PM (IST)

    श्रावस्ती में तिलहन फसल की बुवाई डीएपी की कमी के कारण पिछड़ रही है। किसानों ने खेत तैयार कर लिए हैं, लेकिन सहकारी समितियों पर डीएपी उपलब्ध नहीं है। जमुनहा ब्लॉक की 12 समितियों में से केवल चार को ही डीएपी की आपूर्ति हुई है, पर वितरण शुरू नहीं हुआ। किसानों को बुवाई में देरी से पैदावार घटने की चिंता है। अधिकारी जल्द ही डीएपी उपलब्ध कराने का आश्वासन दे रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। तिलहन फसल के लिए किसानों ने खेत तैयार कर लिया है, लेकिन अभी तक साधन सहकारी समितियों पर डीएपी नहीं पहुंची है। इससे फसल की बुवाई पिछड़ रही है। डीएपी न होने से समितियों पर ताला लटक रहा है।

    रबी फसल के बुवाई का सीजन चल रहा है। किसानों ने सरसो व अलसी फसल के अलावा आलू की बुवाई के लिए खेतों की जुताई करवाकर तैयार कर लिया है, लेकिन डीएपी न मिलने से किसान परेशान हैं। इससे बुवाई में देरी होती नजर आ रही है।

    जमुनहा ब्लाक के क्षेत्र में 12 साधन सहकारी समितियां संचालित है। इसमें अब तक केवल चार समिति लालबोझा दरवेश गांव, मल्हीपुर खुर्द व लक्ष्मनपुर सेमरहनिया को 400 बोरी डीएपी आपूर्ति की गई है, लेकिन अभी तक यहां पर वितरण का कार्य शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में किसान डीएपी के लिए भटक रहे हैं।

    जमुनहा के किसान चंद्र मोहन वर्मा, लक्ष्मननगर के सुरेश वर्मा, राजेश कुमार व रामलाल ने बताया कि डीएपी न मिलने से तिलहन फसल की बुवाई पिछड़ रही है। ऐसे में फसल की पैदावार घट सकती है। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक प्रेम चंद्र प्रजापति ने बताया कि डीएपी समितियों पर भेजी जा रही है। कुछ स्थानों पर पहुंच चुकी है और कुछ स्थानों पर देर से रुपये जमा होने के कारण अभी नहीं पहुंच पाई है। आज शाम तक सभी समितियों पर डीएपी उपलब्ध हो जाएगी।