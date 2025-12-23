जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। सिरसिया व सोनवा थाने की साइबर सेल टीम ने सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर म्यूल खातों (एक बैंक खाता, जिसका इस्तेमाल जालसाज लोग काले धन को सफेद करने के लिए करते हैं) के माध्यम से साइबर ठगी करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। टीम ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लगभग 56 लाख रुपये के अवैध लेन-देन का खुलासा किया है। दोनों के कब्जे से बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रुपये, मोबाइल फोन, एक कीपैड बरामद हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसपी राहुल भाटी ने बताया कि सिरसिया थानध्यक्ष शैलकांत उपाध्याय के नेतृत्व साइबर सेल पुलिस टीम ने मंगलवार को राइस मिल शाहपुर बरगदवा के पास से सिरसिया के धर्मंतापुर निवासी शिवप्रताप वर्मा को गिरफ्तार किया। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि शिवप्रताप की ओर से अलग-अलग बैंक खातों के माध्यम से कुल लगभग 15 लाख 69 हजार 415 रुपये का अवैध साइबर लेनदेन किया गया है।

आरोपित के कब्जे से विभिन्न बैंकों के तीन पासबुक, तीन एटीएम कार्ड, दो चेकबुक व एक हजार रुपये बरामद हुए। इसी प्रकार सोनवा थानाध्यक्ष विशुनदेव पांडेय के नेतृत्व में साइबर सेल पुलिस टीम ने दिकौली नहर पुल के पास से आरोपित वीरेंद्र को गिरफ्तार किया।