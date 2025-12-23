Language
    श्रावस्‍ती में सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दो ठग ग‍िरफ्तार

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:28 PM (IST)

    श्रावस्ती पुलिस ने सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। सिरसिया व सोनवा थाने की टीम ने दो आरोपियों को ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। सिरसिया व सोनवा थाने की साइबर सेल टीम ने सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर म्यूल खातों (एक बैंक खाता, जिसका इस्तेमाल जालसाज लोग काले धन को सफेद करने के लिए करते हैं) के माध्यम से साइबर ठगी करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। टीम ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लगभग 56 लाख रुपये के अवैध लेन-देन का खुलासा किया है। दोनों के कब्जे से बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रुपये, मोबाइल फोन, एक कीपैड बरामद हुआ है।

    एसपी राहुल भाटी ने बताया कि सिरसिया थानध्यक्ष शैलकांत उपाध्याय के नेतृत्व साइबर सेल पुलिस टीम ने मंगलवार को राइस मिल शाहपुर बरगदवा के पास से सिरसिया के धर्मंतापुर निवासी शिवप्रताप वर्मा को गिरफ्तार किया। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि शिवप्रताप की ओर से अलग-अलग बैंक खातों के माध्यम से कुल लगभग 15 लाख 69 हजार 415 रुपये का अवैध साइबर लेनदेन किया गया है।

    आरोपित के कब्जे से विभिन्न बैंकों के तीन पासबुक, तीन एटीएम कार्ड, दो चेकबुक व एक हजार रुपये बरामद हुए। इसी प्रकार सोनवा थानाध्यक्ष विशुनदेव पांडेय के नेतृत्व में साइबर सेल पुलिस टीम ने दिकौली नहर पुल के पास से आरोपित वीरेंद्र को गिरफ्तार किया।

    जांच में पाया गया कि आराेपित ने दो अलग-अलग बैंक खातों से क्रमशः 24 लाख 81 रुपये 353 रुपये व 16 लाख 20 हजार 797 रुपये की धनराशि का साइबर फ्राड किया है। इसके कब्जे से तीन बैंक पासबुक, तीन एटीएम कार्ड, तीन आधार कार्ड, तीन पैन कार्ड, 110 रुपये, एक मोबाइल फोन, एक कीपैड व एक बाइक बरामद की गई है। दोनों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है।