जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। शीतलहर से बचाव की तैयारियों में रेडक्रॉस भी शामिल हो गई है। बुधवार को रेडक्रॉस अध्यक्ष व डीएम अश्वनी कुमार पांडेय ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सुनील कुमार सिंह को कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में गो आश्रय स्थलों के लिए तिरपाल सौंपा। इससे गो आश्रय स्थलों को शीतलहर रोधी बनाने में मदद मिलेगी और गाय-बछड़े सुरक्षित रह सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने पटना खरगौरा निवासी श्रीराम को कान की मशीन भी प्रदान की।

डीएम ने कहा कि श्रावस्ती में दिव्यांगजन के कल्याणार्थ जो भी योजनाएं होंगी, उन्हें प्राथमिकता पर संचालित किया जाएगा। रेडक्रास के माध्यम से जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र भी संचालित है। यहां बेरा जांच व फिजियोथेरेपी की सुविधा भी है। गो आश्रय स्थलों को शीतलहर रोधी बनाने के निर्देश दिए हैं। गाय-बछड़ों को ठंड से बचाने के लिए सारे प्रबंध किए जा रहे।