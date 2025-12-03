Language
    श्रावस्‍ती में शीतलहर रोधी बनेंगे गो आश्रय स्थल, सुरक्षित रहेंगे गाय-बछड़े

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 04:44 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। शीतलहर से बचाव की तैयारियों में रेडक्रॉस भी शामिल हो गई है। बुधवार को रेडक्रॉस अध्यक्ष व डीएम अश्वनी कुमार पांडेय ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सुनील कुमार सिंह को कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में गो आश्रय स्थलों के लिए तिरपाल सौंपा। इससे गो आश्रय स्थलों को शीतलहर रोधी बनाने में मदद मिलेगी और गाय-बछड़े सुरक्षित रह सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने पटना खरगौरा निवासी श्रीराम को कान की मशीन भी प्रदान की।

    डीएम ने कहा कि श्रावस्ती में दिव्यांगजन के कल्याणार्थ जो भी योजनाएं होंगी, उन्हें प्राथमिकता पर संचालित किया जाएगा। रेडक्रास के माध्यम से जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र भी संचालित है। यहां बेरा जांच व फिजियोथेरेपी की सुविधा भी है। गो आश्रय स्थलों को शीतलहर रोधी बनाने के निर्देश दिए हैं। गाय-बछड़ों को ठंड से बचाने के लिए सारे प्रबंध किए जा रहे।

    रेडक्रॉस के माध्यम से आगे भी शीतलहर से बचाव के लिए कार्य किए जाएंगे। रेडक्रॉस के सचिव/आपदा विशेषज्ञ अरुण कुमार मिश्र ने बताया कि रेडक्रास प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जिलेवासियों को शीतलहर से बचाव के लिए कंबल व तिरपाल वितरित करेगा। नेत्र परीक्षण शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। शिवप्रकाश, रमेश तिवारी, दिनेश मौर्य मौजूद रहे।