जागरण टीम, श्रावस्ती। तराई में ठंड प्रचंड होती जा रही है। मंगलवार को पूरे दिन कोहरा व धुंध रहने से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। अभी चार दिन और मौसम से राहत की उम्मीद नहीं है। बर्फीली हवा चलने से ठिठुरन बढ़ेगी। कोहरे का प्रकोप भी बना रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है।

सुबह घने कोहरे के साथ तीव्र ठंड होने से जनजीवन लगभग ठहर गया। कोहरे से दृश्यता इतनी कम रही कि सुबह 11 बजे तक बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। सड़कों पर थोड़े-बहुत वाहन निकले भी तो हेडलाइट जलाकर रेंगते नजर आए। हाईवे, मुख्य मार्गों और संपर्क मार्गों पर घने कोहरे के चलते लोगों को आवागमन में कठिनाई हुई।

ठंड के कारण लोग घर से बाहर निकलने से बचते रहे। सुबह के समय आमतौर पर चहल-पहल वाले चौराहे और बाजार सूने पड़े रहे। दुकानें देर से खुलीं और ग्राहक भी बहुत कम नजर आए। स्कूल जाने वाले बच्चे और दफ्तर जाने वाले कर्मचारी मौसम के कारण कंपकंपाते दिखे। इकौना नगर में सड़कों के किनारे और मुहल्लों में कुत्ते बुझे हुए अलावों की राख पर दुबके बैठे नजर आए। बेसहारा मवेशी ठंड से बचने के लिए खाली बरामदों में शरण लिए रहे।