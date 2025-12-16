Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP Weather: बर्फीली हवा चलने से बढ़ेगी ठिठुरन, अगले चार द‍िन..., मौसम व‍िभाग ने की ये अपील

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 05:24 PM (IST)

    श्रावस्ती में ठंड का प्रकोप जारी है। कोहरे और धुंध के कारण सूर्य के दर्शन नहीं हुए और अगले चार दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने सावधानी ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण टीम, श्रावस्ती। तराई में ठंड प्रचंड होती जा रही है। मंगलवार को पूरे दिन कोहरा व धुंध रहने से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। अभी चार दिन और मौसम से राहत की उम्मीद नहीं है। बर्फीली हवा चलने से ठिठुरन बढ़ेगी। कोहरे का प्रकोप भी बना रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुबह घने कोहरे के साथ तीव्र ठंड होने से जनजीवन लगभग ठहर गया। कोहरे से दृश्यता इतनी कम रही कि सुबह 11 बजे तक बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। सड़कों पर थोड़े-बहुत वाहन निकले भी तो हेडलाइट जलाकर रेंगते नजर आए। हाईवे, मुख्य मार्गों और संपर्क मार्गों पर घने कोहरे के चलते लोगों को आवागमन में कठिनाई हुई।

    ठंड के कारण लोग घर से बाहर निकलने से बचते रहे। सुबह के समय आमतौर पर चहल-पहल वाले चौराहे और बाजार सूने पड़े रहे। दुकानें देर से खुलीं और ग्राहक भी बहुत कम नजर आए। स्कूल जाने वाले बच्चे और दफ्तर जाने वाले कर्मचारी मौसम के कारण कंपकंपाते दिखे। इकौना नगर में सड़कों के किनारे और मुहल्लों में कुत्ते बुझे हुए अलावों की राख पर दुबके बैठे नजर आए। बेसहारा मवेशी ठंड से बचने के लिए खाली बरामदों में शरण लिए रहे।

    इकौना में सार्वजनिक अलाव के अभाव में कई स्थानों पर श्रमिक कागज व पालीथिन जलाकर ठंड से बचाव करते दिखे। आपदा विशेषज्ञ अरुण कुमार मिश्र ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते 20 दिसंबर तक कोहरा रहने की संभावना है। जिले का अधिकतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। तापमान में अभी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है।