बर्फीली हवा से कांपे लोग, काेहरे-धुंध ने बढ़ाई मुश्किल; पटरी दुकानदारों व दिहाड़ी मजदूरों की बढ़ी परेशानी

जागरण टीम, श्रावस्ती। तराई में ठंड लगातार बढ़ रही है। गुरुवार सुबह लगभग नौ बजे तक कोहरा छाया रहा। इसके बाद दोपहर 12 बजे तक धुंध बनी रही। बर्फीली हवा चलने से लोग घरों में दुबकने को विवश हुए। दोपहर बाद सूर्यदेव के दर्शन हुए, तब लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतते हुए बहुत जरूरी होने पर ही सुबह व शाम घर से बाहर निकलने की सलाह दी है।

सुबह सो कर उठे तराईवासियों को घने कोहरे का सामना करना पड़ा। कोहरे से दृश्यता इतनी कम रही सुबह नौ बजे तक बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। सड़कों पर थोड़े-बहुत वाहन निकले भी तो हेडलाइट जलाकर रेंगते नजर आए। हाईवे, मुख्य मार्गों और संपर्क मार्गों पर घने कोहरे के चलते लोगों को आवागमन में कठिनाई हुई।