    10 महीने चलकर ठप हो गई श्रावस्ती एयरपोर्ट पर उड़ान सेवा, 23 दिसंबर 2024 को कोहरे के कारण लगाई गई थी रोक

    Updated: Sat, 20 Dec 2025 05:30 AM (IST)
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    23 दिसंबर 2024 को कोहरे के कारण दृश्यता कम होने की की वजह से श्रावस्ती एयरपोर्ट से उड़ान पर रोक लगा दी गई थी। जो एक वर्ष बाद भी शुरू नहीं हो सकी है। इ ...और पढ़ें

    संजय रस्तोगी, इकौना (श्रावस्ती)। 23 दिसंबर 2024 को कोहरे के कारण दृश्यता कम होने की की वजह से श्रावस्ती एयरपोर्ट से उड़ान पर रोक लगा दी गई थी। जो एक वर्ष बाद भी शुरू नहीं हो सकी है। इससे पर्यटकों, क्षेत्रवासियों और युवा बेरोजगारों में निराशा है। व्यवस्थागत खामियों के कारण बंद उड़ान शुरू न हो पाने से आकांक्षी जिले में हवाई चप्पल वालों की हवाई यात्रा करने का सपना धूमिल पड़ रहा है।

    वर्ष 1993 में तत्कालीन राज्यपाल मोती लाल बोरा ने श्रावस्ती हवाई पट्टी की आधारशिला रखी। 22 मई 1997 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया। 10 मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअल शुभारंभ किया। 12 मार्च को पहली यात्री उड़ान शुरू हुई, जो 23 दिसंबर 2024 में ठप हो गई।

    यहां बना टर्मिनल भवन, रनवे और पार्किंग केवल माकड्रिल की वस्तु बनकर रह गए हैं। जिले का ड्रीम प्रोजेक्ट तीन दशक लंबे इंतजार पर शुरू होने के बाद भी बंद है। एयरपोर्ट को क्षेत्रीय विकास, पर्यटन और रोजगार वाहक माना जा रहा था। वह 10 माह में व्यवस्था की उदासीनता का प्रतीक बनकर रह गया।

    बड़े दावों और सपनों के साथ शुरू हुई उड़ानें ठप हैं और एयरपोर्ट वीरान पड़ा है। उड़ान शुरू न होने से टैक्सी चालक, टूर गाइड, होटल-रेस्टोरेंट संचालक, ढाबे और अन्य पर्यटन से जुड़े लोगों के सपने टूटते दिख रहे हैं। विडंबना यह है कि एयरपोर्ट के निर्माण में सैकड़ों एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि प्रयोग की गई। किसानों ने विकास के नाम पर जमीन दी, इस उम्मीद में कि क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी, लेकिन उनका भी सपना अधूरा ही दिख रहा है।



    लोग बोले- जानकारी देने वाला कोई नहीं


    सर्राफा एसोसिएशन कोषाध्यक्ष अभिमन्यु सोनी ने बताया कि श्रावस्ती एयरपोर्ट पर उड़ान शुरू या बंद होने संबंधी जानकारी देने की कोई व्यवस्था नहीं है। इससे जरूरत पड़ने पर क्षेत्र के लोगों को भटकना पड़ता है। क्षेत्रवासियों की जरूरत के अनुरूप समय निर्धारित कर उड़ान शुरू की जानी चाहिए। किसान नेता उमाशंकर मिश्र ने बताया कि एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने के बाद लंबे समय से बंद है। इससे लोगों में निराशा है।

    पिछले वर्ष दिसंबर में कोहरे के कारण श्रावस्ती एयरपोर्ट से उड़ान बंद हुई थी। अब एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के बाद ही नियमित उड़ान शुरू होने की संभावना है।- अफजाल अहमद, निदेशक, श्रावस्ती एयरपोर्ट।