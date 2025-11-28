Language
    Shravasti Accident: सड़क हादसे में महिला की मौत, पांच लोग घायल

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 07:53 PM (IST)

    श्रावस्ती में एक सड़क हादसे में एक महिला की जान चली गई और पांच लोग घायल हो गए। तेज रफ्तार वाहन ने सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। तेज गति और लापरवाही दुर्घटना का कारण बताई जा रही है।

    जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। सिरसिया क्षेत्र में दो अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क दुर्घटना में बाइक सवार महिला की मौत हो गई। पांच लोग घायल हुए हैं। दो लोगों को सिरसिया सीएचसी से जिला अस्पताल भिनगा के लिए रेफर किया गया है। तीन लोगों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया।

    सिरसिया के लालपुर कुसमहवा निवासी तुलसीराम शुक्रवार को बाइक से मुंडा सेमरा गांव स्थित ससुराल से अपनी भतीजी सुमन देवी को विदा कराने गए थे। शाम को लौटते समय सिरसिया-चिल्हरिया मार्ग पर जनकपुर मंदिर के निकट पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। पीछे बैठी सुमन सड़क पर गिर कर ट्रक के पहिया के नीचे आ गई।कुचलकर मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तुलसीराम को हल्की चोट आई है। चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया।

    पुलिस तलाश कर रही है। सोनबरसा निवासी तुलसीराम की ट्रैक्टर-ट्राली से गांव के कुछ कपड़ा व्यापारी गुरुवार की सुबह बघौड़ा साप्ताहिक बाजार में कपड़ा बेचने गए थे। देर शाम सभी ट्रैक्टर-ट्राली से ही घर लौट रहे थे। भिनगा-सिरसिया मार्ग पर गांव की ओर मुड़ते ही चिल्हरिया मोड़ की ओर से आ रहे तेज रफ्तार बोलेरो वाहन की सड़क पर खड़ी बाइक व ट्रैक्टर-ट्राली से टकराने के बाद सड़क किनारे लगे पेड़ से टक्कर हो गई। इससे ट्राली पलट गई।

    इसमें सवार सोनबरसा निवासी भुलई यादव व बोलेरो चालक पिंटू का इलाज जिला अस्पताल भिनगा में चल रहा है। ट्राली में ही सवार मनोज साहू व रामानंद पाठक को इलाज के बाद घर भेज दिया गया।


    कंटेनर वाहन से दुकानें क्षतिग्रस्त, बचे लोग 

    कटरा बाईपास स्थित बौद्ध परिपथ पर सुबह लगभग पांच बजे बहराइच की ओर से आ रहा कंटेनर वाहन अनियंत्रित हाेकर सड़क किनारे स्थित सुनील चौरसिया के पान की गुमटी को टक्कर मारते हुए पिंटू पांडेय के जलपान की दुकान के टीनशेड को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। गुमटी व जलपान की दुकान बंद थी, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। दुकान स्वामियों ने थाने में तहरीर दी है।