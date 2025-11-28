Shravasti Accident: सड़क हादसे में महिला की मौत, पांच लोग घायल

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। सिरसिया क्षेत्र में दो अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क दुर्घटना में बाइक सवार महिला की मौत हो गई। पांच लोग घायल हुए हैं। दो लोगों को सिरसिया सीएचसी से जिला अस्पताल भिनगा के लिए रेफर किया गया है। तीन लोगों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया।

सिरसिया के लालपुर कुसमहवा निवासी तुलसीराम शुक्रवार को बाइक से मुंडा सेमरा गांव स्थित ससुराल से अपनी भतीजी सुमन देवी को विदा कराने गए थे। शाम को लौटते समय सिरसिया-चिल्हरिया मार्ग पर जनकपुर मंदिर के निकट पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। पीछे बैठी सुमन सड़क पर गिर कर ट्रक के पहिया के नीचे आ गई।कुचलकर मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तुलसीराम को हल्की चोट आई है। चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया।

पुलिस तलाश कर रही है। सोनबरसा निवासी तुलसीराम की ट्रैक्टर-ट्राली से गांव के कुछ कपड़ा व्यापारी गुरुवार की सुबह बघौड़ा साप्ताहिक बाजार में कपड़ा बेचने गए थे। देर शाम सभी ट्रैक्टर-ट्राली से ही घर लौट रहे थे। भिनगा-सिरसिया मार्ग पर गांव की ओर मुड़ते ही चिल्हरिया मोड़ की ओर से आ रहे तेज रफ्तार बोलेरो वाहन की सड़क पर खड़ी बाइक व ट्रैक्टर-ट्राली से टकराने के बाद सड़क किनारे लगे पेड़ से टक्कर हो गई। इससे ट्राली पलट गई।