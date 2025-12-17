संवाद सूत्र, श्रावस्ती। भिनगा क्षेत्र के सेमरी-खरगौरा मोड़ मार्ग पर मोहम्मदपुर गांव के पास मंगलवार की देर शाम घने कोहरे के कारण अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार तीनों युवक घायल हो गए। इलाज के लिए इन्हें संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा पहुंचाया गया। इसमें एक की स्थिति नाजुक देख चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज बहराइच के लिए रेफर कर दिया। यहां पहुंचते ही मौत हो गई।

भिनगा क्षेत्र के चैलाही गांव निवासी भानू पांडेय मंगलवार की सुबह लगभग 10 बजे गांव के ही अजय कुमार व सैफू के साथ बाइक से घर से भिनगा बाजार जाने के लिए निकले थे। देर शाम तीनों भिनगा से खरगौरा मोड़ हाेते हुए गांव लौट रहे थे। इसी दौरान सेमरी-खरगौरामोड़ मार्ग पर मोहम्मदपुर गांव के पास पुल के निकट घने कोहरे के बीच अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी।