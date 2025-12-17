Shravasti Accident: घने कोहरे में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौत; दो घायल
श्रावस्ती में भिनगा क्षेत्र के सेमरी-खरगौरा मोड़ मार्ग पर मोहम्मदपुर गांव के पास मंगलवार की देर शाम घने कोहरे के कारण अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मा ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, श्रावस्ती। भिनगा क्षेत्र के सेमरी-खरगौरा मोड़ मार्ग पर मोहम्मदपुर गांव के पास मंगलवार की देर शाम घने कोहरे के कारण अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार तीनों युवक घायल हो गए। इलाज के लिए इन्हें संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा पहुंचाया गया। इसमें एक की स्थिति नाजुक देख चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज बहराइच के लिए रेफर कर दिया। यहां पहुंचते ही मौत हो गई।
भिनगा क्षेत्र के चैलाही गांव निवासी भानू पांडेय मंगलवार की सुबह लगभग 10 बजे गांव के ही अजय कुमार व सैफू के साथ बाइक से घर से भिनगा बाजार जाने के लिए निकले थे। देर शाम तीनों भिनगा से खरगौरा मोड़ हाेते हुए गांव लौट रहे थे। इसी दौरान सेमरी-खरगौरामोड़ मार्ग पर मोहम्मदपुर गांव के पास पुल के निकट घने कोहरे के बीच अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी।
आसपास मौजूद लोगों ने परिवार को हादसे की सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंचे परिवार के लोग तीनों को इलाज के लिए एंबुलेंस से संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा ले गए। यहां से भानू को मेडिकल कालेज बहराइच भेजा गया। बहराइच अस्पताल में पहुंचते ही भानू ने दम तोड़ दिया। मृतक के पिता ने भिनगा कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस हादसे के कारणों की पड़ताल कर रही है।
