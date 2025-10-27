Language
    श्रावस्‍ती के 26 क्रय केंद्रों पर होगी 45 हजार मीट्रिक टन धान खरीद, किसानों से केंद्रों पर ही उपज बेचने की अपील

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 06:25 PM (IST)

    श्रावस्ती जिले में 26 क्रय केंद्रों के माध्यम से 45 हजार मीट्रिक टन धान की खरीद की जाएगी। अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी उपज क्रय केंद्रों पर ही बेचें, ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके और वे बिचौलियों से बच सकें। धान खरीद की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

    जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया एक नवंबर से 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। इसके लिए जिले में 26 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इस वर्ष प्रशासन ने 45 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो पिछले वर्ष से लगभग 12 प्रतिशत अधिक है।

    जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी नरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि सभी क्रय केंद्रों पर आवश्यक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। खरीद कार्य को पारदर्शी एवं सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। किसानों का पंजीयन भी अंतिम चरण में है। पिछले वर्ष जिले में 40 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य तय किया गया था। इसके सापेक्ष किसानों से 43 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी।

    इस बार लक्ष्य में पांच हजार मीट्रिक टन की वृद्धि की गई है। खरीद के लिए जिले में खाद्य विभाग के आठ, पीसीएफ के 17 व एफसीआई का एक समेत कुल 26 क्रय केंद्रों की स्थापना की गई है। उम्मीद है कि इस वर्ष फिर खरीद लक्ष्य से अधिक हो सकती है। क्रय केंद्रों पर तोल उपकरण, बारदानों की उपलब्धता, परिवहन व्यवस्था और भुगतान प्रणाली की विशेष निगरानी की जाएगी। किसानों को भुगतान आनलाइन माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाएगा। उन्होंने ने किसानों से अपील किया है कि केवल पंजीकृत केंद्रों पर ही अपनी उपज बेचें।