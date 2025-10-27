जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया एक नवंबर से 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। इसके लिए जिले में 26 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इस वर्ष प्रशासन ने 45 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो पिछले वर्ष से लगभग 12 प्रतिशत अधिक है।

जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी नरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि सभी क्रय केंद्रों पर आवश्यक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। खरीद कार्य को पारदर्शी एवं सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। किसानों का पंजीयन भी अंतिम चरण में है। पिछले वर्ष जिले में 40 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य तय किया गया था। इसके सापेक्ष किसानों से 43 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी।