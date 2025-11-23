सिर्फ 6 दिन का समय, 26 नवंबर तक जरूर से करा लें ये काम... नहीं तो रुक जाएगी आपकी छात्रवृत्ति

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। शैक्षिक सत्र 2024-25 में संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं में विभिन्न कारणों से छूटे सभी वर्गों के छात्र-छात्राओं को सुविधा दी गई है। एक बार पुनः छात्रवृत्ति योजना से छूटे छात्राओं की जानकारी अपलोड करने के लिए 20 से 26 नवंबर तक पोर्टल खोला गया है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी डा.अमरनाथ यति ने बताया कि छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल छात्रों के लिए एक बार पुनः खोला गया है। जिन विद्यार्थियों का शैक्षिक संस्था की ओर से मास्टर डाटा लाक नहीं किया गया था या पूर्व में किसी त्रुटि के कारण उनकी जानकारी लाक नहीं हो सकी थी, वे अब निर्धारित तिथियों में इसे पूरा करा सकते हैं।

पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, संस्था का नाम, कुल सीटें तथा उपलब्ध सीटों की संख्या, शुल्क संरचना व निर्धारित शुल्क, संबंधित बोर्ड, विश्वविद्यालय, एजेंसी व इंजीनियरिंग संस्थान की जानकारी शैक्षिक संस्थाएं आनलाइन पोर्टल पर अपडेट करेंगी। उन्होंने बताया कि जिन छात्रों का वार्षिक सत्यापन व वार्षिक साक्ष्य अपलोड लंबित है। वे भी कार्य पूर्ण कर सकते हैं।