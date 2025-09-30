समीक्षा बैठक में DM क्यों हुए आग बबूला? 11 अधिकारियों को नोटिस और एक की रोक दी सैलरी

श्रावस्ती में डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने आकांक्षात्मक जनपद कार्यक्रम की समीक्षा की। विभागीय कार्यों में लापरवाही पर 11 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी का वेतन रोका गया और आईटीआई प्राचार्य का एक दिन का वेतन काटा गया। पीएमश्री विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र में गंदगी मिलने पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया। डिजिटल क्राप सर्वे में भी प्रगति खराब पाई गई।

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को आकांक्षात्मक जनपद व आकांक्षात्मक ब्लाक कार्यक्रम तथा नीति आयोग से स्वीकृत निर्माण कार्याें की समीक्षा बैठक हुई। अध्यक्षता डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने की। विभागीय कार्यों व दायित्वों के प्रति लापरवाह 11 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सभी से तीन दिन के अंदर लिखित जवाब भी मांगा गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी का वेतन रोकने के साथ आईटीआई के प्रधानाचार्य का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं।

डीएम ने खराब प्रगति वाले विभागाध्यक्षों को फटकार लगाते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। अधिकारियों को बिना अनुमति मुख्यालय न छोड़ने की चेतावनी भी दी। डिजिटल क्राप सर्वे व ई-खसरा पड़ताल में जिले की प्रगति खराब मिली। डीडी कृषि सुरेंद्र चंद्र चौधरी, उपायुक्त मनरेगा संदीप कुमार, प्रभारी जिला कृषि अधिकारी बलजीत वर्मा व डीपीआरओ नंदलाल को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा है।

डीएम ने बताया कि केंद्रीय प्रभारी अधिकारी धीरज साहू ने पीएमश्री विद्यालय चहलवा व आंगनबाड़ी केंद्र चहलवा का निरीक्षण किया था। विद्यालय के शौचालय में गंदगी मिली, नल खराब व टोटी टूटी हुई थी। दीवारों पर सीलन थी। दिव्यांग शौचालय में कूड़ा भरा था। आंगनबाड़ी केंद्र में काफी गंदगी थी। सड़क व विद्यालय के आसपास कूड़े के ढेर थे।

सफाईकर्मी तैनात नहीं मिला। इस पर केंद्रीय प्रभारी अधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया था। इस मामले में डीएम ने बीएसए अजय कुमार, डीपीओ पीके दास, सीडीओ अभिषेक मिश्र, बीईओ सतीश कुमार व एडीओ पंचायत अजय प्रकाश को शासकीय दायित्वों के प्रति शिथिलता व लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया है।