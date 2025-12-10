दुकान के अंदर छुपा रखे थे लाल-भूरे कार्टून, पूछने पर दुकानदार करने लगा आनाकानी... खोलकर देखा तो उड़ गए होश

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। नवीन मार्डन थाने की पुलिस व औषधि निरीक्षक ने सोमवार की रात वीरपुर चौराहे पर स्थित चौधरी मेडिकल हाल के पास बिना लाइसेंस के चल रही दवा दुकान में छापेमारी की। यहां मौजूद दो व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगे। टीम ने इन्हें दबोच लिया। दुकान की तलाशी में भारी मात्रा में नशीली दवाएं तथा इंजेक्शन बरामद हुए। लगभग चार लाख रुपये की दवाएं भी सील की गई हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसपी राहुल भाटी ने बताया कि औषधि निरीक्षक श्रीकांत गुप्ता, नवीन मार्डन श्रावस्ती थाने के प्रभारी लाल साहब सिंह व रमवापुर पुलिस चौकी प्रभारी रमेश सिंह पुलिस टीम के साथ वीरपुर चौराहे पर स्थित चौधरी मेडिकल हाल के पीछे एक शटर लगे दवा दुकान पर पहुंचे। दुकान का आधा शटर बंद था।

अंदर व्यक्तियों के होने की आहट मिली। पुलिस टीम व औषधि निरीक्षक ने पूरे शटर को खोलने को कहा। अंदर बैठे दो व्यक्तियों ने पुलिस को देखकर शटर खोलने के बाद भागने का प्रयास किया। टीम ने इन्हें पकड़ लिया।

पूछताछ में दोनों ने अपना नाम व पता मुहम्मद अतीकुर्रहमान निवासी विशुनापुर थाना इकौना व मुहम्मद नदीम निवासी नरपतपुर नवीन मार्डन थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया। दुकान की तलाशी ली गई। यहां नशीली दवा 864 कैप्सूल ट्राइस्पैस, 100 मिलीग्राम के 10 इंजेक्शन ट्रामास्यौर बरामद हुआ।

औषधि निरीक्षक ने बताया गया कि दोनों दवाएं दर्द में राहत के लिए डाक्टर के पर्चे पर दी जाती हैं। यह स्वापक एवं मनप्रभावी दवा है। इसे अवैध तरीके से रखना व बेचना अपराध की श्रेणी में आता है। बरामद दवा को तुरंत सील कर पुलिस ने कब्जे में ले लिया।

औषधि निरीक्षक ने दुकान को सील करते हुए अंदर रखी अन्य दवाओं को कब्जे में ले लिया। नवीन मार्डन थाने के प्रभारी निरीक्षक की तहरीर पर मुहम्मद अतीकुर्रहमान व मुहम्मद नदीम के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।