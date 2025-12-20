Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में बनने जा रही एक और फोरलेन सड़क, लखनऊ के आसपास के जिलों की बदल जाएगी तस्वीर

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 05:42 PM (IST)

    श्रावस्ती और बलरामपुर जिले के विकास के लिए यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने की जरूरत है। पूर्व सांसद दद्दन मिश्र ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री निति ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों में शामिल श्रावस्ती व बलरामपुर जिले के विकास के लिए यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने की जरूरत है।

    पूर्व सांसद व जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्र ने शनिवार की शाम नई दिल्ली स्थित कार्यालय पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर उन्हें इस आशय का मांग पत्र सौंपा। केंद्रीय मंत्री ने इसके लिए उन्हें आश्वस्त किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिपं अध्यक्ष ने मांग पत्र में कहा कि बाराबंकी से बहराइच तक फोरलेन सड़क निर्माण की घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्री का यह निर्णय स्वागत योग्य है। इस फोरलेन से श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के दोनों जनपदों को जोड़ने की जरूरत है। इससे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।

    स्थानीय लोगों का आवागमन सुगम एवं सुरक्षित होगा। फोरलेन सड़क के निर्माण से व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। श्रावस्ती जनपद भगवान गौतम बुद्ध की तपोस्थली है तथा बलरामपुर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी की कर्मभूमि होने के साथ 51 शक्तिपीठों में से एक मां पाटेश्वरी देवी का धाम है।

    बलरामपुर व श्रावस्ती में पर्यटकों तथा श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहता है। सड़क मार्ग बेहतर हो तो यहां व्यापार और पर्यटन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। केंद्रीय मंत्री ने फोरलेन सड़क निर्माण परियोजना को श्रावस्ती होते हुए बलरामपुर तक विस्तार देने का आश्वासन दिया।